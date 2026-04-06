Jelena Radanović otkrila KOLIKO IMA KILOGRAMA i koliko je visoka: Otežala sam od treninga (FOTO)

Supruga Slobe Radanovića, Jelena Radanović, na društvenim mrežama je odgovarala na pitanja o privatnom životu.

Ona i nakon tri porođaja uspeva da održi savršenu liniju, a sada je otkrila koliko ima kilograma.

Jelena često dobija komplimente na račun izgleda i zategnutog tela, a neretko deli i fotografije iz teretane i sa različitih masaža i tretmana. Sada je jednog pratioca zanimalo koliko je visoka i koliko ima kilograma, a ona se našalila komentarišući kako se ugojila.

- Visoka sam 173 centimetara, sada imam 63 kilograma. Malo sam otežala od treninga - napisala je Jelena.

"Prošla sam pakao zbog ljubavi sa Slobom"

Podsetimo, Jelena je nedavno govorila o izazovima sa kojima se susrela na početku ljubavi sa Radanovićem.

- To je bio pakao, majke mi. Ja nisam mogla da verujem da postoje takvi ludaci, užasno mi je bilo, ali je kratko trajalo. Sloba mi je dosta pomogao, objasnio da to nije prosečan stanovnik Srbije, nego tamo neki ljudi specifični, koji su to gledali i to doživljavaju na svoj način - rekla je ona tada i dodala:

- Bukvalno anksioznost, ne mogu da odem do prodavnice. Zamišljam da niko ništa ne radi, samo sede i gledaju:"Evo je ova iz novina", a u stvari ljude boli uvo za tebe.

Autor: Nikola Žugić