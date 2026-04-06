SRNA LANGO JE U ŠESTOJ DECENIJI I DALJE FATALNA! U farmerkama, čipki i sakou pokazala savršenu liniju: Glumica oduševila sve izgledom (FOTO)

Glumica Srna Lango (54) još jednom je pokazala da godine za nju ne znače apsolutno ništa. U šestoj deceniji života izgleda besprekorno, a novom objavom oduševila je sve koji je prate.

Na fotografiji, Srna pozira u opuštenom, ali veoma efektno stilizovanom izdanju – nosi svetle farmerke koje prate liniju tela, dok je gore uklopila čipkastu bluzu koja diskretno naglašava ženstvenost. Preko svega je ponela crni sako koji celom stajlingu daje dozu elegancije i ozbiljnosti.

Sa jednom rukom na kuku i samouverenim stavom, jasno je da zrači sigurnošću i harizmom. Komentari ne prestaju da se nižu – mnogi ističu da Srna izgleda neverovatno dobro i važi za jednu od najfatalnijih dama na domaćoj sceni.

Pokazala lice bez trunke šminke

Podsetimo, glumica je nedavno privukla veliku pažnju na društvenim mrežama. Popularna umetnica odlučila je da sa svojim pratiocima podeli potpuno prirodno izdanje i pokaže kako izgleda kada se kamere ugase.

Na fotografiji koju je objavila sa jednom tretmana vidi se Srna u opuštenom izdanju, bez trunke šminke, sa blagim osmehom i prirodnim svetlom koje dodatno naglašava njene crte lica. Upravo ta iskrenost i spontanost izazvale su lavinu reakcija.

„Eto vam bez filtera“, napisala je kratko uz fotografiju, a komentari su ubrzo počeli da se nižu.

Autor: Nikola Žugić