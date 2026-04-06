AKTUELNO

Domaći

Zarađivao je DIREKTORSKU PLATU za veče! Čuveni muzičar otkrio: Uzeli smo 38 hiljada evra u kafani!

Izvor: Kurir.rs/Pink.rs, Foto: Pink.rs/P. Radosavljević ||

Ovakvim bakšišom malo ko može da se pohvali.

Čuveni muzičar Toma Jovanović, poznatiji kao Toma Blek Panter, otkrio je koliki je najveći bakšiš koji je dobio u karijeri, a poznato je da se samo nekolicina pevača može pohvaliti ogromnim ciframa.

Poznato je da su na njegov splav uvek dolazili žestoki momci i najpoznatije ličnosti, te da je to mesto bilo prestižno za provod.

Foto: Pink.rs/P. Radosavljević

Kako je pričao svojevremeno, zarađivao je direktorovu platu za veče, a potom je otkrio i o kojoj cifri se radi kada je u pitanju bakšiš.

- Oko pola dva zvoni telefon i kažu mi: 'Tomo, spremi oko 200 ćevapa, dolazi kompletna reprezentacija. Na splavu smo u tri sata". Završili smo nastup, tražili su nam i bis, ma kakav bis... Vratimo se mi na splav, oni su došli oko tri, pola četiri... Ostali smo do jedno 10-11 sati sutradan. To je bio rekord, 38.000 evra smo uzeli u kafani - ispričao je Toma.

Zanimalo nas je zbog čega je Toma napravio toliku medijsku pauzu.

- Posle 50 godina televizije i svega, došlo je vreme sad za malo miran život, penzionerski. Ja sam prvi čovek koji je prvi otvorio splavove 1980. godine i ceo grad je išao za nama, gde smo mi svirali. Ovako je sad lepše, dođeš kod prijatelja i sve ti je tu. Ko drži kafanu, to je teško, a da pevamo - možemo. Dok god budemo mogli, ali da držim kafanu - ne - istakao je muzičar.

Autor: R.L.

#Toma Blek Panters

POVEZANE VESTI

Beograd

OZBILJNA DOMINACIJA TV KANALA ŽELJKA MITROVIĆA! Iz dana u dan beleže neverovatne rezultate gledanosti!

Domaći

Ovaj muzičar ga je uveo na estradu: Uroš Živković otkrio sve o svom detinjstvu, odrastao je u kafani a uspavljivali su ga uz pesme jednog pevača

Domaći

PLANIRALI SU DA NAPRAVE VRTIĆ ZA PSE: Sestra Bore Santane otkrila sve o njegovim propalim planovima sa Milicom, pa pokazala plac koji Kemezova procenj

Fudbal

Zastrašujuće: Opljačkali kuću fudbalera Rome dok je bio u njoj, uzeli nakit u iznosu od 10 hiljada evra!

Fudbal

MNOGO JE BOLNO OVO ZA GLEDATI: Brat Siniše Mihajlovića podelio srceparajući video

Domaći

OVAJ POZNATI MUZIČAR JE KEBIN BRAT! Završio je fakultet, ali mu je muzka u srcu, a najviše voli OVE PESME!