Zarađivao je DIREKTORSKU PLATU za veče! Čuveni muzičar otkrio: Uzeli smo 38 hiljada evra u kafani!

Ovakvim bakšišom malo ko može da se pohvali.

Čuveni muzičar Toma Jovanović, poznatiji kao Toma Blek Panter, otkrio je koliki je najveći bakšiš koji je dobio u karijeri, a poznato je da se samo nekolicina pevača može pohvaliti ogromnim ciframa.

Poznato je da su na njegov splav uvek dolazili žestoki momci i najpoznatije ličnosti, te da je to mesto bilo prestižno za provod.

Kako je pričao svojevremeno, zarađivao je direktorovu platu za veče, a potom je otkrio i o kojoj cifri se radi kada je u pitanju bakšiš.

- Oko pola dva zvoni telefon i kažu mi: 'Tomo, spremi oko 200 ćevapa, dolazi kompletna reprezentacija. Na splavu smo u tri sata". Završili smo nastup, tražili su nam i bis, ma kakav bis... Vratimo se mi na splav, oni su došli oko tri, pola četiri... Ostali smo do jedno 10-11 sati sutradan. To je bio rekord, 38.000 evra smo uzeli u kafani - ispričao je Toma.

Zanimalo nas je zbog čega je Toma napravio toliku medijsku pauzu.

- Posle 50 godina televizije i svega, došlo je vreme sad za malo miran život, penzionerski. Ja sam prvi čovek koji je prvi otvorio splavove 1980. godine i ceo grad je išao za nama, gde smo mi svirali. Ovako je sad lepše, dođeš kod prijatelja i sve ti je tu. Ko drži kafanu, to je teško, a da pevamo - možemo. Dok god budemo mogli, ali da držim kafanu - ne - istakao je muzičar.

