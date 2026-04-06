Pravni, ekonomski i bogoslovija... Evo ko su najobrazovaniji estradnjaci: Pojedini su završili ČAK TRI FAKULTETA!

Ovo mnogi nisu znali.

Iako uz pevače često ide epitet da nisu previše vremena proveli u školskim klupama, izuzeci postoje. Mnogi naši estradnjaci završili su veoma teške i zahtevne fakulteta, a mi vam donosimo listu najobrazovanijih.

DJ Krmak

Dj Krmak je pravo iznenađenje kada je visoko obrazovanje u pitanju, te su se mnogi šokirali kada su čuli da on ima čak tri diplome. Kako su domaći mediji prenosili ranije, on ima diplome Pravnog, Filozofskog i Pravoslavno bogoslovskog fakulteta.

Neda Ukraden﻿﻿﻿

Jedna od retkih pevačica sa muzičke scene koja se može pohvaliti diplomama dva državna fakulteta jeste Neda Ukraden. Iako je svoju karijeru počela jako rano, sa čak 17 godina, nikada nije odustala od obrazovanja, te je završila engleski jezik i književnost, ali i Pravni fakultet u Sarajevu.

Aleksandar Milić Mili﻿﻿﻿

Aleksandar Milić Mili smatra se najobrazovanijim muzičarem, a malo ko zna da ima diplomu jednog od najprestižnijih fakulteta na svetu. Mili je jednom prilikom rekao da on i brat nikada nisu zapostavili školovanje, a on ima diplomu Biznis administracije u Pragu.

Zorica Brunclik

Ono što je takođe poznato, legenda narodne muzike Zorica Brunclik umalo da ima dve diplome. Sa završenim Ekonomskim fakultetom u Nišu, ova pevačica je umalo nastavila karijeru u poslovnom svetu ali se na kraju ipak vratila svojoj najvećoj ljubavi – muzici. Pored ekonomije, jedno vreme se zanimala i za pravo te je i upisala Pravni fakultet ali ga nikada nije završila. Obrazovanje je bitan element u njenoj porodici te je tako i njen suprug Kemiš magistrirao harmoniku u Beču i postao jedan od muzičkih stručnjaka u Srbiji. Ovaj par definitivno može da bude uzor mladim ljudima kada je u pitanju vođenje uspešne karijere ali i obrazovanje koje je daleko potrebno čak i ako se ne planirate u potpunosti baviti onim što ste studirali.

Viki Miljković

Viki iza sebe ima bogatu muzičku karijeru, ali nije zapostavila obrazovanje, a završila je Fakultet muzičke umetnosti. Pored muzike, Viki Miljković ostvarila je i neverovatan uspeh u privatnom biznisu, te je danas jedna od najtraženijih u svom poslu. Vremenom postala vrhunski ekspert za nekretnine i opremanje luksuznog nameštaja.

Nikolija

Takođe, neke mlađe generacije se mogu pohvaliti diplomama fakulteta. Nikolija Jovanović shvatila je da je pevanje mnogo unosniji posao, pa joj diploma fakulteta za Međunarodni biznis u Atini sada služi samo za pohvalu.

Dragan Stojković Bosanac

Dragan Stojković Bosanac i te kako je radio na svom obrazovanju, ali to nikada nije isticao. Možda je to jedan od razloga što se njegovo ime ne može naći na listi najobrazovanijih muzičara ovih prostora, među kojima su Zdravko Čolić, Neda Ukraden... Naime, po dolasku u Beograd Bosanac je upisao Ekonomski fakultet, na kojem je i diplomirao.

Visoko obrazovanje stekla je i njegova ćerka Aleksandra Džidža Stojković, koja je završila Fakultet muzičke umetnosti u Beogradu.

Muzičkom akedemijom mogu da se pohvale mnoge poznate ličnosti među kojima su Zorana Pavić, Bilja Krstić i Jelena Kostov, Aleksandra Radović.

Autor: R.L.