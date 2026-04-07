Šest godina nakon smrti Bore Drljače, Mala Cana našla još starijeg dečka! Pevač (88) potvrdio vezu sa njom: Funkcionišemo fenomenalno!

Sjajno se slažu.

Pevačica Mala Cana postala je poznata javnosti nakon spekulacija da je u emotivnom odnosu sa pokojnim pevačem Borom Drljačom. Šest godina posle njegove smrti, Mala Cana ponovo se pojavljuje u javnosti sa novim dečkom, još starijim od Bore.

Andrija Bajić (88), najstariji pevač na srpskoj estradnoj sceni, progovorio je o vezi sa 41 godinom mlađom koleginicom, poznatom kao Mala Cana. On se dotakao navoda da je njegova devojka nekada bila u vezi sa Borom Drljačom.

- Bora, Cana i ja smo bili prijatelji, i njegova pokojna žena Rada, i sinovi, jedna grupica osoba koje su se poštovale. Bora vozi Canu u Bijeljinu na televiziju da snimaju i ona kaže da mu da za pola goriva, da ne ispadne da je voza bez veze, a on kaže da neće jer kako njoj da uzme. Ona ga moli da uzme bar 1.000 dinara, a on kaže: "Dobro, ako je iz tvoje ruke, daj, nema veze", ispričao je Andrija i dodao da su Bora i Cana bili bliski prijatelji.

On je ispričao da deci na početku nije bilo prijatno zbog veze oca sa mnogo mlađom pevačicom, ali da su vremenom prihvatili.

- Cana je meni desna ruka, mi smo kao jedna osoba. Razumemo se u svemu. Mojoj deci u početku nije bilo prijatno zato što je tolika razlika u godinama, drugo zato što je došao neko na mesto njihove majke. Nije to tako jednostavno, ali su shvatile. Nas dvoje funkcionišemo fenomenalno. U potpunosti se slažemo, tu je za sve da mi pomogne, ja njoj isto tako. Poželeo bih i mladim i starijim parovima da žive kao mi. Ja sam srećan, ona isto, da li neko priča ovako ili onako, to je njihov problem. Neka svako uređuje sebi život onako kako misli da je najbolje, a mi smo shvatili da smo jedno za drugo - rekao je Andrija.

Autor: R.L.