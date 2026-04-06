Kao da imam dva tega na obrvama, koža je za broj veća, sva sam zakošena... Jelena Radanović otkrila koja estetska korekcija ju je UPROPASTILA!

Iskrena do koske!

Jelena Radanović neretko otvoreno komunicira sa svojim Instagram pratiocima na moge životne teme, pa je tako i ovoga puta odgovarala na njihova zanimljiva i škakljiva pitanja.

Pratioci su želeli da znaju da li je i pre braka sa Slobom Radanovićem bila posvećena veri, a njen odgovor mnoge je nasmejao.

- I pre Slobe. Ali sa njim sam počela da se osećam kao popadija - poručila je Jelena.

Nakon toga, ona je podelila i svoje iskustvo sa botoksom.

- Ne podnosim taj tretman. Izgledam uvek kao Džek Niklson, kao Džoker, kao ljute ptica, sva sam nešto zakošena, a osećaj kao da imam dva tega na obrvama, kad popusti dejstvo koža bude veća za broj i onda moraš opet da ubrizgaš i bude sve gore - poručila je Jelena.

