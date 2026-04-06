Slavlje u domu Barbare Bobak: Pevačica se emotivnim rečima obratila posebnoj osobi (FOTO)

Mlada pevačica Barbara Bobak izuzetno je uspešna u karijeri, a jednako posvećena i svom privatnom životu. Posebno je vezana za porodicu - njeni roditelji su joj najveća podrška, a otac često prati njene nastupe i pomaže joj u poslovnim obavezama.

Ovog puta, Barbara je podelila poseban trenutak sa svojim pratiocima na društvenim mrežama. Povod je bio pravi razlog za slavlje - rođendan njene majke Svetlane.

Pevačica je napravila kolaž fotografija, od detinjstva do danas, i emotivnom porukom dirnula sve svoje pratioce.

- Princezo moja, žujka moja, Sveklana moja, lepa moja, majko moja. Dođe ti do 50. godine, a u mojim očima i dalje imaš 25 - takva si mi se urezala u mozak onog momenta kad mi se razvila svest, takvu te vidim i dan danas, i takvu ću te videti zauvek. Pored sentimentalnosti, ti, ženo, NE STARIŠ! Imam čast i privilegiju da te zovem svojom majkom i, iako nisam uvek bila idealna ćerka - znaj da sam te svake sekunde svog života volela i voleću te najviše na svetu (više nego Gabi u svakom slučaju). Da si mi živa i zdrava, Žujka moja, minimum još ovoliko godina, jer, kao što sam ti rekla, ja bez tebe ne znam ništa! Zaslužuješ svet! Volim te zauvek - do iznemoglosti. Srećan ti rođendan! - napisala je Barbara na Instagramu.

Komentari su se nizali, čestitajući Barbarinoj mami rođendan, a mnogi su čak mislili da je u pitanju njena sestra zbog mladolikog izgleda.



