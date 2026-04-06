Pevačica nakon udaje promenila ime umesto prezimena: Pozvala goste na venčanje, a onda usledilo ŠOK PRIZNANJE

Pevačica Vanja Mijatović pre dve godine šokirala je domaću javnost kada je organizovala svadbeno veselje, a da se tog dana zapravo nije ni venčala. Nesvakidašnja proslava ostala je upamćena po mnogim iznenađenjima, ali najveći šok usledio je kada je mlada otkrila šta će uraditi sa svojim dokumentima.

Naime, Vanja je na sopstvenu svadbu prvo došla u farmerkama, da bi se tek kasnije presvukla u venčanicu. Okupljenima je tada priznala da građanskog i crkvenog venčanja tog dana uopšte neće biti, već da je u pitanju samo žurka, a najveće iznenađenje tek je usledilo.

Dok većina mlada nakon izgovorenog "da" menja prezime, Vanja je odlučila da u ličnoj karti promeni - ime!

"U papirima sam Ivana"

- Građansko i crkveno venčanje će se odigrati drugog dana, danas je samo žurka. Prezime ostaje isto – Mijatović. Promeniću i ime jer sam u papirima Ivana - objasnila je tada pevačica i dodala da bi se, sve i da je menjala prezime, u javnosti i dalje predstavljala kao Mijatović jer je publika pod tim imenom prepoznaje.

Misteriju oko svog pravog imena, koja je dugo izazivala polemike u medijima, pevačica je detaljno razjasnila. Otkrila je da je njena majka zapravo želela da se ona zove Ivana Vanja, kako bi, kada poraste, mogla sama da bira koje joj se ime više sviđa. Međutim, u matičnu knjigu je upisano samo ime Ivana.

Vanja na venčanju

- Vanja su me ceo život zapravo svi zvali. Kad bi me neko i pozvao Ivana, čak se nekad ne bih ni odazvala, niti bih se okrenula, dok jedno pet-šest puta neko možda ne ponovi - priznala je pevačica u emisiji "Na terapiji kod Slavice Đukić Dejanović" dodajući da su je pravim imenom zvali samo retki, i to uglavnom iz šale.

Iako se mesec dana nakon ove neobične svadbene žurke i zvanično udala za svog izabranika na luksuznoj ceremoniji u Dubaiju, bračna idila nije potrajala. U međuvremenu, se par razveo.

Ipak, njena odluka da na sopstvenoj svadbi umesto muževljevog prezimena uzme novo ime ostaće upamćena kao jedan od najluđih poteza na našoj estradi!



Autor: N.B.