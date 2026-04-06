Naš čuveni glumac rođen je pod drugim prezimenom, koje je kasnije promenio iz neverovatnog razloga: Jednu ženu voleo je 40 godina, a evo kako je pričao o njihovom braku

Danas bi napunio 80 godina.

Čuveni glumac Ivan Bekjarev rođen je 6. aprila 1946. a preminuo je 16. novembra 2020. u svom rodnom gradu Beogradu. Sa svojom ženom Mikicom ostao je u braku do smrti, a ovako je govorio o toj svetoj instituciji:

"Svejedno je da li ste muškarac ili žena, ako pođete od toga da je porodica osnova svakog društva i rešite da uđete u brak, onda će vam biti lako da provedete toliko godina sa istom osobom. Najlakše je razvesti se, ali treba čuvati i gajiti brak, naročito nakon što dobijete potomstvo. Međutim, današnje klinke menjaju frajere na nedeljnom novu, pa nije ni čudo što kada uđu u brak ne mogu da se oslobode te navike i što dolazi do sve većeg broja razvoda, rekao je glumac Ivan Bekjarev pre nekoliko godina za "Helo magazin", a na pitanje po čemu se njegova Mikica razlikuje od ostalih žena odgovorio je:

"Nema tu velike filozofije, neko vam odgovara ili ne odgovara. Kada se sa nekim nađete onda je potpuno prirodno da razmišljate o braku i o tome da provedete život zajedno".

Kako to se Mikica nosila sa njegovom popularnošću nije znao ni on sam.

"To nije lako ni meni, a pogotovo je teško za nju. Međutim, imam sreću da je moja supruga vrlo brzo shvatila da su to samo vesti koje prodaju novine i da im ne treba pridavati pažnju. Tako se često dešava da neistine koje se pišu o meni mnogo teže padnu meni nego njoj. Mnogo je češći bio slučaj da me ona teši kada se objavi neka glupost, koja je sastavni deo mog posla, a zbog kojih često patim".

Bekjarev je sa Mikicom bio 40 godina u braku, a za "Blic" je o njoj rekao: "Moja žena je ljubomorna u onoj normalnoj dozi kada se neko voli. Ništa preterano. Poverenje i želja za očuvanje porodice su nešto što održava brak, pa takav je slučaj bio i sa nama".

A na pitanje šta muškarac prvo primeti na ženi, rekao je: "Znate šta, svaki muškarac prvo na ženi primeti neukus, bilo da je u pitanju frizura, šminka ili oblačenje. Nije svaka moda za svaku ženu. Žena mora da izabere ono što njoj odgovora i apsolutno ne treba da bira svaku modu, po svaku cenu jer je to pogrešno".

Bekjarev se bavio i pedagoškim radom, a ljubav prema glumi nije ga napuštala do kraja.

"Ponuđeno mi je da igram u tri filma i dve serije, ali dok ne počnem da radim, iskustvo me je naučilo da ne pričam o tome. Godinama sam u penziji, ali radim više nego ikada. Mislim da ću raditi dok mrdam, ali mislim da je to sudbina svakog glumca i velika je sreća da ljudi traže moje programe i predstave u kojima igram. Ne mogu da se požalim", izjavio je 2018. u emisiji "Magazin IN".

Tajna prezimena Bekjarev

Bekjareva je proslavila uloga Vujkovića u televizijskoj seriji "Banjica" i čuveni Stevica Kurčubić u "Boljem životu". Ostaće upamćen i kao Cane Kurbla iz "Otpisanih", Milisav iz "Sumnjivog lica" i Boško Despotović iz "Srećnih ljudi", dugi niz godina radio je i kao profesor glume, a među njegovim studentima su bili Milan Kalinić, Iva Štrljić, Danijel Nikolić.

Bio je jedan od najznačajnijih jugoslovenskih i srpskih glumaca koji je bio uspešan u raznim žanrovima i medijima. Njegov legat nalazi se u Udruženju za kulturu, umetnost i međunarodnu saradnju „Adligat” u Beogradu.

Glumac je bio poreklom iz Makedonije. Njegov otac Georgi (Đorđe) je pred Drugi svetski rat došao u našu prestonicu, a majka Radmila koja je bila iz Đevđelije, u Beograd je stigla 1945. godine.

Ivanov otac je pre rata posrbio prezime u Bećarević, ali ga je nakon Ivanovog rođenja ponovo promenio u Bekjarev, da bi izbegao neprijatnosti jer se tako prezivao Boško Bećarević, šef beogradske Specijalne policije koja je sarađivala sa Nemcima tokom rata.

Ivan je završio Šestu beogradsku gimaziju i Fakultet dramskih umetnosti u Beogradu. Za prijemni su ga spremali Olivera Marković i Mića Tomić. A na klasi je, između ostalih, bio sa Milanom Lanetom Gutovićem i Josifom Tatićem.

Oprobao se i kao TV i radijski voditelj. Na Radio Beogradu-202 godinama je bio autor i voditelj kultne emisije „Mislim na vas, mislite na mene”. Imao je i veći broj šou programa na raznim televizijama. Igrao je i pevao glavne uloge u mnogim kabareima i mjuziklima, operetama.

Autor: N.B.