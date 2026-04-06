Gostovala je kod Minimaksa, slikala se za Plejboj, a danas živi sa bivšim mužem koji ima devojku: Pevačica (44) otkrila detalje iz privatnog života

Pevačica Nives Celzijus (43) oduvek je privlačila pažnju izgledom, ali ono što danas najviše intrigira javnost jeste njen potpuno nesvakidašnji odnos sa bivšim suprugom Dinom Drpićem.

Iako su brak sklopili 2005. godine i kasnije se razveli, roditelji sina Leona i ćerke Taiše nastavljaju da funkcionišu kao pravi uigrani tim. Umesto klasičnog prekida, oni pronalaze balans, deleći i dalje svakodnevicu, životni prostor i obaveze, osim kada on provodi vreme sa svojom novom izabranicom. Svoju snažnu i prijateljsku povezanost Nives je objasnila sledećim rečima: „Nismo razdvojeni, skoro uvek smo zajedno… on je i dalje jedan od mojih najboljih prijatelja i i dalje ga neizmerno volim“.

Posebno fascinira njen opušten stav prema novoj partnerki njenog bivšeg muža, u kojem nema ni trunke zlobe ili ljubomore. Iako nisu međusobno bliske, Nives je veoma ceni jer pazi njenu decu, zbog čega ju je nazvala „predivnom osobom“. Govoreći o njenom izgledu, šarmantno je i kroz šalu dodala da je devojka „bolesno lepa, kao Monika Beluči“.

Pored intrigantnog privatnog života, pevačica otvoreno i sa ponosom ističe svoje srpsko poreklo, napominjući da joj se cela porodica nalazi u Srbiji. Najlepše uspomene iz detinjstva koje su je oblikovale kao osobu vezuju je za vojvođansko selo Lovćen, gde je provodila najsrećnije trenutke kod bake i deke.

Njeni prvi koraci pod svetlima reflektora desili su se još 1997. godine, kada je kao sedamnaestogodišnjakinja privukla pažnju javnosti gostovanjem kod čuvenog Milovana Ilića Minimaksa. Svesno gradeći prepoznatljiv imidž, postala je simbol seksepila na Balkanu, a zbog zanosnih oblina i tamne kose mnogi su je upoređivali sa snažnim, samouverenim Amazonkama.

Njena karijera obiluje hrabrim i kontroverznim potezima – od slikanja za magazin Plejboj do objavljivanja autobiografije Gola istina, u kojoj je svoj život otkrila bez ikakvog filtera i zadrške. Iako danas vodi nešto mirniji život, Nives je zadržala svoj prepoznatljiv duh – ostala je provokativna žena koja živi po svojim pravilima i ne oseća potrebu da se bilo kome izvinjava.



Autor: N.B.