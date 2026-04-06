Sa bankarkom i pevačicom dobio je decu: Ovo su žene sa kojima je Predrag Živković Tozovac imao vanbračne sinove

Predrag Živković Tozovac, legendarni narodni pevač koji je umro 6. aprila pre pet godina, ostaće upamćen po neprolaznim hitovima, ali i po veoma burnom i intrigantnom ljubavnom životu. Iako je u mladosti važio za velikog zavodnika i krio svoju intimu od medija, poznato je da je njegovo srce na kraju pripalo Emiliji Mimi, dok je iz prethodnih veza dobio dvoje dece.

Tozovac je sa Emilijom Mimom proveo čak 40 godina, a venčali su se tek kada je pevač imao 84 godine. O njoj je govorio sa posebnim emocijama, ističući da je to bila ljubav na prvi pogled:

„Mima je moja prava ljubav i moj izbor. Naš odnos je više od ljubavi. Ljubav bih opisao kao kratkotrajnu bolest. Mi smo u najlepšoj fazi jer smo postali prijatelji koji ne mogu jedno bez drugog. Ljubav nema veze s godinama“.

Pored zakonite supruge, poznato je da je pevač imao i dva vanbračna sina, jednog sa veoma lepom pevačicom, a drugog sa bankarskom službenicom. Iako je svoj privatni život strogo čuvao, o naslednicima je jednom prilikom iskreno rekao:

„Imam dva vanbračna sina, ali to nije za novine. To je moja privatna stvar. Neka su oni živi i zdravi, ali moji sinovi su stvoreni slučajno. Jedan živi u Americi i on već ima sina Marka. Kamo sreće da imam sad sto Srba kojima sam otac. Bio bih najsrećniji čovek na svetu“.

Starijeg sina pevač je dobio sa koleginicom, „mnogo lepom pevačicom, koju su svi jurili“. Taj naslednik danas živi u Americi, a Tozovčeva koleginica koja ga je tamo srela, svedočila je da otac i sin imaju identičnu boju glasa. O majci svog prvog deteta, Tozovac je izjavio:

„Ne znam o prvoj ženi ništa, živi sa porodicom u Americi. Bio sam veoma mlad, tada sam imao svega dvadeset godina i bio sam na početku karijere. Međutim, rastali smo se posle nekoliko godina, danas nemam kontakt sa njom“.

Drugog sina dobio je sa jednom bankarkom. Ipak, porodična situacija se tu zakomplikovala. Odnosi oca i sina su zahladneli nakon što je Tozovac saznao da njegov naslednik nije diplomirao, iako mu je on to naredio. Pevač je u jednom trenutku čak želeo da uradi DNK test kako bi zasigurno utvrdio očinstvo.

Kada su u pitanju druge žene, jedina romansa o kojoj je Tozovac otvoreno i sa zadovoljstvom govorio, pored supruge Mime, bila je ona koju je imao sa poznatom imitatorkom Biljanom Ristić. O tom periodu svog života, čuveni pevač je rekao:

„Smem da pomenem samo Biljanu Ristić, koja je sjajan pevač i imitator i za koju znam da se neće naljutiti, jer je s ljubavlju pominjem. Divna je to ljubav bila. Baš kao i s Mirjanom, ženom kojoj sam posvetio pesmu“.

