Nakon haosa, prijave i teških reči, oglasio se Kristijan: Objavio sliku sa sinom i svima poručio sledeće (FOTO)

Kristijan Golubović i Kristina Spalević već neko vreme nisu u dobrim odnosima. Ona se sa sinovima preselila kod roditelja, a on je sada pokazao kako provodi vreme sa starijim sinom Konstantinom.

Inače, Kristina Spalević je nedavno u lajv uključenju otkrila da Kristijan za sinove nije pitao 15 dana.

- Za decu nije pitao 15 dana. Decu kad uzme vodi u igraonicu, ostavi ih da ih one čuvaju - rekla je Kristina tada.

Kristijan je sada, na svom Instagram profilu, objavio fotografiju sa malim Konstantinom uz koju je napisao: "Kopija".

Nakon što ga je prijavila za pretnje i kršenje mere zabrane prilaska, Kristina se susrela sa optužbama da je Kristijanu podigla sav novac sa računa. Mediji su razgovarali sa Kristinom nakon što je ona posetila policijsku stanicu gde je bila da da izjavu.

- Mogu slobodno da kažem da sam ispred svoje druge kuće, pošto ne izlazim iz policijske stanice. Malo mi je jezivo i žao da se čovek od 57 godina ovako blamira. On kaže da sam uzela iz usta našoj deci od usta zbog toga što je dobio kaznu jer sam ga prijavila za kršenje mere. Ne, ti si taj koji si uzeo jer si prekršio meru zabrane prilaska i komunikacije i nažalost nisi otišao iza rešetaka jer tamo treba da budeš ako me non stop ucenjuješ i pretiš da će me razvlačiti tvoji kumovi i drugovi... Trudim se da ne iznosim sve - rekla je ona, pa nastavila:

- On je takve stvari javno govorio za mene, a on mi je u stanu ostavio samo garderobu koju fizički nije sa sobom mogao da uzme. Hteo je sve da odnese. Odneo je nakit za koji je posle pričao da je to bižuterija. Odneo je moje lične stvari koje sam uzela na rate, pošto sam se baš bogato udala, pa nosim bižuteriju. To je onda njegova sramota, a on bi kao uvek rekao: "Pa, nije zaslužila bolje".

