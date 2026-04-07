NE KRIJE KOLIKO JE SREĆNA: Anastasija se obratila Gudelju emotivnim rečima, jedna stvar svima zapala za oko (FOTO)

Ćerka pevačice Svetlane Cece Ražnatović, Anastasija Ražnatović, privukla je pažnju javnosti nakon što je na društvenim mrežama podelila emotivnu fotografiju sa svojim partnerom, Nemanjom Gudeljem.

Uz zajedničku fotografiju, Anastasija mu se javno obratila dirljivim rečima, ističući koliko joj njihova ljubav zaista znači.

Uz fotografiju, Anastasija je podelila poruku o ljubavi, poštovanju i međusobnoj podršci, naglašavajući koliko se oseća srećno i zahvalno što pored sebe ima osobu poput njega.

- Voli one koji tebe s ponosom vole, poštuju i cene. Toliko sam blagoslovena što te imam u svom životu - pisalo je na zajedničkoj fotografiji koju je postavila Anastasija.

Anastasija je ranije govorila o tome da ih je mama, kako bi ih zaštitila, preselila na Kipar, ali da je njoj to teško palo, te se ugojila 20 kilograma.

- U periodu kada je mama imala nanogicu, Veljko i ja smo zbog cele hajke preseljeni na Kipar. Pala sam u depresiju, nije mi bilo ni do čega, teško sam to podnosila. Samo sam tražila neki spas, tu prazninu da popunim hranom. I prosto, bilo mi je teško da se uklopim, sve je bilo crno, mračno, samo sam jela. Ugojila sam se toliko da me je mama jedva prepoznala kada smo se vratili - rekla je ona.

Nažalost, i ona i Veljko se ne sećaju svog pokojnog oca, i to ih i dalje mnogo boli, a Anastasija kaže da joj Arkan dolazi u snove.

- Često ga sanjam i u tim snovima uvek se pojavi na jedan dan, potom ode, nestane. Nije bilo ništa specijalno što sam mu ja govorila. Jednostavno, nisam se odvajala od njega, stalno sam ga grlila, pričala: „Možeš li da ostaneš još malo?“ Ne znam kako je to imati oca, pa da uporedim kako je to odrastati bez njega. Ali teško nam je bilo kada smo bili klinci. Pogotovo Veljku. Nikada nije imao očinsku figuru u tim nekim muškim stvarima, da može da se osloni na oca. Ali bilo je dosta teško i mami. Nikada nije imala leđa, zato su svi kamenjem išli na nju. Lako je ženu koja je samohrana majka napadati - priznala je pevačica tada.

Autor: N.B.