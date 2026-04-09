NE DAM DA SE TO RADI: Beki Bekić brutalno o BAKŠIŠU i bahaćenju na estradi, otkrio GDE ZAPRAVO IDE NOVAC

Poznati pevač Beki Bekić, koji je decenijama prisutan na velikoj muzičkoj sceni, rešio je da progovori o jednoj od najvećih estradnih tema - bakšišu i zaradi na nastupima. On je uporedio današnje vreme sa svojim počecima i oštro potkačio kolege.

Iako se pevački zanat promenio, Beki tvrdi da se i danas puno radi, te da zapravo nema velike razlike u visini bakšiša koji pevači dobijaju u odnosu na ranije. Ipak, ključna razlika je u tome što današnja estrada, kako kaže, obožava da se hvali ciframa.

Kako je pevač objasnio, pevačice naročito vole da se hvale na sva usta kako su stalno tražene i voljene, a sve to rade sa jasnim ciljem - kako bi ih bendovi što više angažovali. Međutim, istina o silnim evrima je malo drugačija od onoga što se predstavlja publici.

"Ljudi misle da mi uzimamo mnogo para, kažu: 'Ju, zaradio hiljadu evra za jednu pesmu'. I oni misle da smo mi to uzeli", iskren je bio Bekić.

Ono što ovog iskusnog pevača najviše iritira jeste bahaćenje novcem pred publikom, zbog čega je uveo stroga pravila kada on uzme mikrofon u ruke.

"Recimo posebno kada neko daje bakšiš naprave onu lepezu od para i mašu da se vidi. Ja to ne dam da se vidi i da se radi", kategoričan je bio pevač o svojim nastupima.

Za kraj, Beki je rešio da sruši mitove i javnosti konačno prizna ono o čemu se na estradi najčešće ćuti kada je zarada u pitanju.

"Zna se kome idu te pare. Mi imamo dogovoren honorar, a taj bakšiš ide orkestru ili organizatoru, zavisi od dogovora sa gazdom", objasnio je Beki za "Grand Specijal" do detalja kako zapravo funkcioniše podela novca.

Autor: N.B.