Vlada iz Magla benda potpuno iskren pred koncert: Otkrio da se presvlači ispred sedam žena, a evo ko im je gost na večerašnjem koncertu

Vladan Savić, frontmen grupe "Magla bend", spreman je kao zapeta puška pred četvrti koncert u Sava centru. Vladan je podelio sa novinarima kako je spremio specijalni performans za publiku večeras.

Vladan je ispričao kako će se na bini desiti presvlačenje.

- Večeras će se desiti presvlačenje na bini. Nije striptiz. Pa zašto da ne, to je interesantno i dobro, u zoni sam komfora sa 7 dama, potpuno mi je okej ideja produkcije. Osećam se slobodna. Supruga smatra da je okej sve što ja smatram da je okej.

Vladan je ispričao kako je "Magla bend" zakazao i 5. koncertu u Sava centru, te je prokomentarisao uspeh kolege Jakova Jozinovića.

- Jakov je na 10 Sava centara, mi smo trenutno na 5. Kockice moraju da se poklope, ono što je obavezno veliki trud, rad pozadina i dobar veliki x faktor.

Viki Miljković večeras će biti njegov gost na koncertu.

- Viki je odmah prihvatila, veliko joj hvala. Moram priznati da smo dobili od nekih kolega suzdržavanja, odlučili su da se ne pojave na našem koncertu, ja to poštujem, ali Viki je prihvatila naš poziv. Bila je srećna, kao i mi što smo bili srećni kad nas je pozvala da joj pevamo sinu na punoletstvu. Sa svim kolegama sa estrade sam, dobar, ali prosto ja na estradi nemam velika prijateljstva, ne družim se sa kolegama. Odustao sam u jednom okruženju, oni su i dan danas uz mene.

Pevač kaže da u kući umesto televizora ima cveće.

- Ne pratim Viki u Pinkovim zvezdama, ja u dnevnoj sobi nemam TV, tu mi stoji na polici cveće, koje redovno zalivam. Ne pratim ni socijalne mreže. Volim da pričam sa cvećem, da ga mazim, obrišem listove, da obrišem listove korom od banane. Grlim drveće kao Novak Đoković, grlio sam drvo pre sedam, osam godina u šumi, obožavam prirodu, bio sam bos, taj momenat me je podsetio na prvi poljubac. Kada sam u prirodi, dobijem naboj emocija i dobro se isplačem. Stvarno je prijatno, probajte nekada

Autor: N.B.