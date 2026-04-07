Žive kao lordovi 24 sata: Naša pevačica i njen muž pilot uživaju u LUKS HOTELU u Crnoj Gori, sve im je na dugme, a ne moraju ni da kuvaju

Pevačica Nevena Božović godinama unazad uživa u skladnom braku sa crnogorskim pilotom Nikolom Ivanovićem, sa kojim ima dvoje dece. Ovaj poznati par svoj porodični raj nije pronašao u klasičnoj kući ili stanu, već u raskošnom hotelu u samom srcu Budve, koji je upravo u Nikolinom vlasništvu.

Kompleks se nalazi na jednoj od najatraktivnijih lokacija na crnogorskom primorju - tik pored šetališta i na ulazu u Stari grad, dok je more udaljeno samo nekoliko metara. Kako se saznaje, pevačica i pilot su za sebe obezbedili najveći i najlepši apartman na četvrtom spratu, uređen isključivo po njihovom ukusu.

O njihovom luksuznom načinu života svedočio je jedan poznanik bračnog para:

- Njih dvoje ne moraju da brinu bukvalno ni o čemu. Ni o čišćenju, ni o kuvanju, to im je uvek na raspolaganju. Žive kao lordovi 24 časa dnevno. Samo pozovu telefonom i dobiju šta žele (smeh). Na poslednjem spratu se nalazi luksuzni restoran, a u apartmanu ispod njihovog živi i Nikolin brat. U prizemlju hotela nalazi se kafić u kojem Nevena i Nikola svakog jutra piju kafu kad su tu zajedno. Tu vole da sede sa svojim prijateljima. To su sve gazdine privilegije, šta da se radi. Nikolu viđamo češće nego Nevenu. On je uvek tu kad ne leti i kad nije na poslu. Njegova žena je ovde najviše tokom leta, kad s decom ide na plažu. Tokom godine je više na relaciji Beograd - Kosovska Mitrovica. I Nevenini roditelji kad dođu, odsedaju tu u hotelu.

Da podsetimo, ljubavna priča lepe pevačice i zgodnog Crnogorca otkrivena je još 2017. godine, upravo kada je ona boravila u Budvi i sela u kafić u sklopu istog hotela. Nevena inače strogo čuva privatnost daleko od očiju medija, ali je jednom prilikom iskreno govorila o svom suprugu i njegovoj profesiji:

- Suprug mi ne daje da vozim avion, a sad mi je mnogo lakše da putujem. Istina je da nikad nisam imala tremu, ali bilo je prisutno uzbuđenje kako stići na vreme na let. Više mu ne aplaudiram kad sleti jer sam navikla na njegove pilotske sposobnosti.

U istom intervjuu, pevačica se dotakla i njihovog zajedničkog funkcionisanja, ali i otkrila kakav je zapravo Đoković kada se kamere ugase:

- To je normalno, mi se brzo organizujemo kada neko treba da radi, i to je važno. Mi od jutra znamo kako će dan ići dalje i pomažemo jedno drugom. Za Noleta svi znamo da je najbolji teniser na svetu, a privatno je skroman i normalan. Iz priče s njim može sve da ti bude inspiracija, ne mora to da bude samo sport. Jedna normalna osoba i vaspitanje koje ne možeš često da sretneš danas, ali to je odlika velikih i uspešnih ljudi.

