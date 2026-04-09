Doktorka mi je rekla da mu je ostalo još 15 minuta života! Pevaču otac preminuo na rukama, on se od stresa razboleo: Smršao sam 20 kilograma

Aleksandar Marković Sandro, devedesetih je bio muzička zvezda sa "Prslook bendom", a detalje turbulentnog života izneo je jednom prilikom u javnost. On je izgubio pet stanova kada je počela da mu raste rata kredita, a doživeo je emotivni brodolom kada je ostao bez roditelja.

Sandro je upisao specijalizaciju za psihijatriju, kao njegov brat, ali nije mogao da je završi studije zbog bolesti i novca.

- Pre nekoliko godina sam radio u Padovi kao lekar za jednu agenciju. Imao sam neku imunološku bolest, pao sam u krevet, a pošto mi je snajka šef imunologije, povezala me je s nekim lekarom i rešili smo to. Imao sam žestoki pad imuniteta od preteranog rada. A posle, kada sam se razveo i izgubio stan, dobio sam i šećer. Imao sam simptome, mnogo sam pio vode, grčili su mi se mišići, smršao sam, imao sam 60 kilograma na visinu od 190 cm. Sada imam 85 kilograma. Redovno treniram, šetam, pazim na ishranu. Ne pijem alkohol, ali ni ranije nisam voleo da ga pijem. Volim sa svojom devojkom da popušim tompus, to nam je ritual. Dijabetes sam dobio i genetski, ali i zbog stresa. Najviše zbog razvoda i stana - rekao je on tada za "Kurir" i govorio o smrti oca.

- On je ozračen 1999. godine, bio je komandant u Prokuplju i prva bomba je pala na njihovu kasarnu. Umro je od zračenja 2006. na mojim rukama. Došao sam na VMA jer sam tražio lekove za njegovu bolest. On je drugi čovek u svetu koji je imao takvu vrstu zračenja, akutni abdomen. Kada mi je doktorka to rekla, pitao sam koliko mu je ostalo. Ona mi je rekla: "15 minuta". Držao sam ga u rukama... Kako da ne dobijem šećer? Mami sam to rekao preko telefona. Ona je pre šest meseci umrla. Nikica mi kaže kako nisam dugo išao da posetim mamu u Nišu, četiri meseca, i ja odem da je vidim. Posle tri sata ona umre u fotelji, dok je gledala TV. Zaspala je, izdalo ju je srce. Sve mi se skupilo u četiri godine. Ona je trebalo da sklopi moju knjigu - rekao je svojevremeno muzičar.

Podsetimo, Sandro je nedavno otkrio kako je ostao bez pet stanova.

- Za mene je 2009. godina bila super, kupio sam tri stana te godine. Međutim, meni je bilo malo što sam kupio nekoliko stanova u Novom Sadu, pa sam pošao i taj da kupim i to mi se obilo o glavu. Podigao sam kredit i izgubio sam sve stanove da bih spasio taj jedan. Izgubio sam pet stanova i nije mi žao, od jednog sam uzeo novac i proputovao sa decom,a ostale sam prodao da bih spasio taj jedan i na kraju nisam uspeo - rekao je Sandro koji je imao ratu od 320 evra kada je uzeo kredit, a ta rata je vremenom rasla i dostigla 650 evra. Inače, on je progovorio i o razvodu.

Autor: N.B.