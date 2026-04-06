Trudna Edita Aradinović iz prvog reda bodrila Magla Bend: Poznati joj prilazili i mazili trudnički stomak, sve oči bile uprte u nju (FOTO)

Pevačica Edita Aradinović je pojavila na koncertu Magla benda. Bila im je podrška iz prvog reda, a niko nije ostao ravnodušan na njenu pojavu.

Edita čak i u trudnoći dosta radi, a brojne kolege su joj dale do znanja koliko im je drago zbog njenog blagoslovenog stanja.

Pevačica je blistala u ležernom izdanju, u uskoj beloj majici i farmerkama, dok je jaknu nonšalantno vezala oko struka. Na licu je imala minimalno šminke, a kosu je pustila da slobodno pada, dodatno naglašavajući prirodan izgled.

Oduševljenje zbog njenog drugog stanja nije krila ni koleginica Angellina, koja joj je odmah prišla kako bi se pozdravila. Nakon srdačnog susreta, uputila joj je čestitke, a potom nežno pomazila njen trudnički stomak.

Osim Edite, Magla bendu je podršku pružila pevačica Marija Mikić koja trenutno uživa u vezi sa imućnim advokatom, a tu je bila i koleginica Višnja Petrović koja je došla u pratnji frizera Stevana Radivojevića, kao i Princ od Vranje koji se kao i uvek pojavio u svom stilu.

Podsetimo, Edita je krajem februara tokom gostovanja u emisiji "Amidži šou" prvi put otvoreno progovorila o razlozima rastanka od partnera Nenada Stevića, sa kojim čeka ćerku.

