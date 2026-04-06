Magla bend okupio estradu na koncertu: Edita ponosno prošetala trudnički stomak, sveže razvedena pevačica blista u belom, a pojavio se i ON (FOTO)

Magla bend večeras će održati koncert u Sava centru, a veliki broj poznatih došao je da ih podrži. Pevačica Višnja Petrović nije krila koliko je srećna i zaljubljena, te je sa nama podelila neke momente iz privatnog života, dok je pevačica Marija Mikić blistala u beloj kombinaciji.

Naime, Višnja Petrović priznala je kako je odlučila da bude srećna i da je zaljubljena:

"Čekam da večeras potpuno rasterećeno uživam od prve do poslednje pesme, očekujem ludilo, očekujem mnogo iznenađenja. Ja sam jednostavno odlučila da budem srećna, da se ne nerviram i biram sa kim provodim vreme, uveseljavam narod i to je najlepši posao na svetu. Shvatila sam da me više ne opterećuju stvari, da li mi je šiška levo, da li mi se vidi klipsa, to su nebitne stvari, samo se probudim, kažem zdrava si, ljubav je takođe pokretač, kada te voli dobar čovek. Trudim se da budem najbolja i sebi i njemu, on meni jeste" - rekla je Višnja.

S druge strane, Marija Mikić zablistala je u belom od glave do pete, a osmeh nije skidala sa lica.

Ona se nedavno razvela od Jovana Pantića sa kojim ima dvoje dece, a nakon toga se u medijinma pojavila vest da je u vezi sa jednim poznatim advokatom.

Od poznatih tu su još bili i Cecin frizer Stevan Radivojević i pevač Princ od Vranje.

Veliku pažnju privukla je i trudna pevačica Edita Aradinović, koja je sedela u prvom redu, a u jednom trenutku njena koleginica Angelina prišla joj je da joj se javi i oduševljeno grlila njen trudnički stomak.

"Nije to do mene, to je obostrana odluka"

Podsetimo, Edita je krajem februara tokom gostovanja u emisiji "Amidži šou" prvi put otvoreno progovorila o razlozima rastanka od partnera Nenada Stevića, sa kojim čeka ćerku.

- Mi smo u sjajnim odnosima, samo, jednostavno, nismo emotivni partneri. Nije to do mene, to je obostrana odluka, ali je i zrela odluka da imamo dete. Mi smo u strava, top odnosima, čuli smo se i malopre, objasnila je pevačica i dodala da smatra da još uvek nije dovoljno zrela za brak.

- Pitanje je kada ću ja stvarno naići, izmestiti se i ne biti u toj mojoj muškoj energiji. To je toliko fatalno po mene... Mnogo mi je žao što sam takva. iskreno je priznala Edita.

Autor: N.B.