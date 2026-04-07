Evo šta je Viki dozvolila kumi Ceci a drugim kolegama nije: Otkrila sve pa pomenula Marinu Tucaković

Pevačica Viki Miljković pojavila se večeras na koncertu momaka iz "Magla benda" u srpskoj prestonici.

Progovorila je o njima, te se dotakla svojih novih pesama, koje je njena koleginica i kuma Ceca Ražnatović već čula.

- Magla bend je moj omiljeni bend, svirali su na punoletstvu mog sina u oktobru, napravili su fantastičnu žurku. Svi prisutni su bili oduševljeni, baš sam se radovala što su me zvali na koncert. Mnogo imam uspomena sa ovog mesta, iz Sava Centra, dodele nagrada, koncerti mojih kolega... Emotivno sam vezana za Halu sportova, jer sam nekad tu imala sjajan koncert, al' ona sad nije u igri za neki moj naredni koncert. Idu uskoro moje nove pesme, želim da svakoj pesmi dam vreme, mnogo vremena je prošlo kako ja diskografski nisam prisutna. Biće moderniji zvuk, ići ćemo tri po tri pesme, tako ćemo objavljivati - kazala je Viki pred našim kamerama.

- Volim konkurenciju, volim kad me motivišu, pokrenu. Ceca je čula nove pesme, druge moje kolege nisu, ona je oduševljena. Finalne verzije još nije preslušala, nije došlo vreme. Dobra pesma nema cenu, a hit pesma je uvek najjeftinija. Koliko god da je platiš, malo je, jer se isplati! Kad nije hit, onda je skupo, jer su to bačene pare! Imala sam sreću da nisam bacala pare, jako pažljivo biram. Ako mi neka pesma ne bude hit tad kad izdam, ispliva posle, sačeka svaka pesma svoje vreme. Moja pesma "Večera" nekad nije bila veliki hit, a sad je ogroman. Dobra pesma nađe svoj put, njeno veličanstvo pesma. Bez hita mi ne postojimo. Može hajp da se napravi, trending, ali je sve to kratkog daha - istakla je pevačica za "Blic".

Otkrila da li će na albumu biti neka pesma od pokojne Marine Tucaković

- Nijedna pesma ako je hit nije skupa. Marinina pesma nije ostala nijedna, neće biti neka njena na mom albumu. Nažalost, tako je - dodala je Viki

Autor: N.B.