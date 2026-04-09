ŽIVE KAO LORDOVI! Prijatelj Nevene Božović otkrio detalje života nje i supriga pilota: Samo pozovu telefonom i dobiju šta žele

Nevena Božović s crnogorskim pilotom Nikolom Ivanovićem, s kojim ima dvoje dece, godinama živi u hotelu u Crnoj Gori. Ona i muž su odlučili da stanuju u hotelu u Budvi koji je u njegovom vlasništvu.

Domaći mediji su nedavno boravili u ovom primorskom gradu u Crnoj Gori odlučila je da poseti ovaj hotel, ali i kafić koji se nalazi u sklopu njega. Tamo nismo sreli pevačicu Nevenu Božović, ali jesu njenog supruga dok se vraćao iz šetnje i ulazio u hotel.

Sve im na raspolaganju

On se nalazi na jednoj od najlepših lokacija u gradu, tik pored šetališta i na ulazu u Stari grad, dok je more na svega nekoliko metara od njega.

Kako smo saznali na licu mesta, Nevena i pilot su za sebe izabrali jedan od najlepših i najvećih apartmana na četvrtom spratu, koji su u potpunosti uredili po svom ukusu.

- Njih dvoje ne moraju da brinu bukvalno ni o čemu. Ni o čišćenju, ni o kuvanju, to im je uvek na raspolaganju. Žive kao lordovi 24 časa dnevno. Samo pozovu telefonom i dobiju šta žele (smeh). Na poslednjem spratu se nalazi luksuzni restoran, a u apartmanu ispod njihovog živi i Nikolin brat. U prizemlju hotela nalazi se kafić u kojem Nevena i Nikola svakog jutra piju kafu kad su tu zajedno. Tu vole da sede sa svojim prijateljima. To su sve gazdine privilegije, šta da se radi. Nikolu viđamo češće nego Nevenu. On je uvek tu kad ne leti i kad nije na poslu. Njegova žena je ovde najviše tokom leta, kad s decom ide na plažu. Tokom godine je više na relaciji Beograd - Kosovska Mitrovica. I Nevenini roditelji kad dođu, odsedaju tu u hotelu - ispričao nam je jedan poznanik bračnog para.

Da je Nevena u ljubavi sa zgodnim Crnogorcem, saznalo se 2017, kad je boravila u Budvi, njegovom rodnom gradu, i kad je sela baš u kafić čiji je on vlasnik. U početku o svojoj vezi nisu govorili za medije, a onda je pevačica odlučila da potvrdi da je srećna u ljubavi, što je ujedno bilo i prvi put da je svog partnera predstavila javno.

Nevena i Nikola su dugo svoju ljubav držali dalje od očiju javnosti, a pevačica je kasnije otkrila da je upravo Nikola čovek koji ju je učinio ispunjenom i srećnom.

Ne aplaudira mu

Podsetimo, iako Nevena ne voli da govori previše u javnosti o svom privatnom životu, jednom prilikom je govorila o svom suprugu pilotu.

- Suprug mi ne daje da vozim avion, a sad mi je mnogo lakše da putujem. Istina je da nikad nisam imala tremu, ali bilo je prisutno uzbuđenje kako stići na vreme na let. Više mu ne aplaudiram kad sleti jer sam navikla na njegove pilotske sposobnosti - rekla je ona, a onda se dotakla i kako se dogovaraju o porodičnim obavezama, ali i kakav je Đoković privatno.

- To je normalno, mi se brzo organizujemo kada neko treba da radi, i to je važno. Mi od jutra znamo kako će dan ići dalje i pomažemo jedno drugom. Za Noleta svi znamo da je najbolji teniser na svetu, a privatno je skroman i normalan. Iz priče s njim može sve da ti bude inspiracija, ne mora to da bude samo sport. Jedna normalna osoba i vaspitanje koje ne možeš često da sretneš danas, ali to je odlika velikih i uspešnih ljudi - zaključila je pevačica za Stori.

Autor: A.Anđić