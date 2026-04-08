U čast pokojnog supruga! Naša pevačica postala udovica u 29. godini, a sada uradila nešto u ime velike ljubavi (FOTO)

Aleksandra Tadić Cipka postala je udovica u 29. godini života. Njen muž Nenad Jarić Stojićević iznenada je umro, međutim, u Cipkinom srcu on je je zauvek tu.

Cipka i dan danas na razne načine održava uspomenu na njega i seća se srećnih trenutaka i ljubavi.

Iako je razlika u godinama među njima bila 20 godina, to nije stalo na put njihovom odnosu.

Pevačica je sada pokazala masku za telefon, na kojoj stoji slika njih dvoje kako se ljube.

Nije pričala sa roditeljima zbog veze sa starijim

Podsetimo, Cipka je rekla nedavno da je krila dugo vezu sa Nebojšom zbog razlike u godina.

- Dugo nismo smeli da kažemo roditeljima, ali na kraju su moji prihvatili njega, a mene njegovi. Neko vreme im to nismo govorili. Mislili smo da će nas proći, potiskivali smo osećanja i čekali, ali nije prošlo - rekla je Cipka u emisiji "Pretres i dodala:

- Nebojša mi je sve pričao i kada je trebalo da se venčamo, pojedini njegovi prijatelji savetovali su ga da potpiše predbračni ugovor. Svašta smo doživeli. Ljudi ne znaju ništa o nama, ni kako smo se upoznali, ni kako smo rasli zajedno i napredovali. Niko ne zna našu istoriju. Većina je videla samo dve naše fotografije i odmah su počeli da udaraju po meni.

Autor: A.Anđić