ZNAŠ, SVAKI DAN OČEKUJEM DA ME NAZOVEŠ: Potresna objava sina Halida Bešlića, zbog njegovih reči ćete ZAPLAKATI! (FOTO)

Legendarni pevač Halid Bešlić preminuo je pre šest meseci, a emotivna objava njegovog sina Dina Bešlića potresla je mnoge na društvenim mrežama.

Naime, Halidov sin podelio je očevu fotografiju uz dirljive reči koje su ganule javnost i rasplakale brojne pratioce.

- Tata, danas je šest meseci kako si se preselio na drugi svet, a nadam se bolji od ovog. Znaj da nam fališ puno. Svaki dan fališ sve više. Nedostaješ nam puno, bogami. Znaš, svaki dan očekujem da me nazoveš i pitaš samo "džesi". Volim te, tvoj Dino - napisao je Dino.

Legende nikad ne umiru

Podsećanja radi, Halid je rođen 20. novembra 1953. godine u selu Knežina kod Sokoca, u Bosni i Hercegovini, a preminuo 7. oktobra u Sarajevu, nakon borbe s teškom bolešću. Odrastao je u skromnoj porodici, a još kao dečak pokazivao je izuzetan muzički talenat. Nakon završetka škole i služenja vojnog roka, preselio se u Sarajevo, gde je počeo da nastupa po kafanama i klubovima, stičući prve obožavaoce.

Muzičku karijeru započeo je krajem sedamdesetih godina, a prvu veliku popularnost stekao je pesmom "Majko, sine" (1979). Tokom osamdesetih postao je jedno od najprepoznatljivijih imena narodne scene zahvaljujući hitovima "Miljacka", "Romanija", "Prvi poljubac", "Ja bez tebe ne mogu da živim", "Lavanda", "Ja bez suza ne mogu da živim" i mnogim drugim. Njegove pesme odlikuje iskrena emocija, prepoznatljiv glas i jednostavnost u izrazu, zbog čega ga publika smatra jednim od najvećih interpretatora narodne muzike na prostoru bivše Jugoslavije. Tokom karijere izdao je više od deset studijskih albuma, od kojih su mnogi ostvarili milionske tiraže.

