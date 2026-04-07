VAŽI ZA JEDNU OD NAJZGODNIJIH POZNATIH DAMA, A JEDE SLATKIŠE I KASNO UVEČE: Pevačica podelila recept za desert od tri sastojka za kojim su svi poludeli (FOTO)

Pevačica Mia Borisavljević godinama unazad važi za jednu od najzgodnijih žena na domaćoj javnoj sceni.

Njen besprekoran izgled i izvajana figura redovno mame uzdahe, a mnogi se pitaju kako joj polazi za rukom da izgleda tako savršeno. Iako je zdrava ishrana ključ njenog izgleda, Mia je dokazala da ne morate da se odričete svih užitaka da biste bili vitki.

Sada je Mia otkrila svoj trik za trenutke kada se javi neizdrživa želja za slatkišima, a uz koji nema odricanja i, što je najvažnije, nema griže savesti.

Pevačica je podelila recept za brzinski desert od samo 3 sastojka za koji vam treba svega 15 minuta!Kako je Mia to slikovito opisala: "Kad nemaš ništa slatko u kući, napraviš ovo. 3 sastojka, 15 minuta.Tajna ovog genijalnog slatkiša, koji je savršen za kasne večernje sate ili kada vam jednostavno treba "comfort snack", leži u neočekivanoj, ali savršenoj kombinaciji namirnica:

Banana + kikiriki puter = ljubav.

Tortilja = genijalnost.

Rezultat je poslastica koja je hrskava spolja, a mekana iznutra, ostavljajući utisak "kao da si se baš potrudila, a nisi", kako je navela pevačica.

Za sve one koji vole da eksperimentišu, Mia savetuje da se ovaj slatkiš lako može podići na viši nivo. Dovoljno je da dodate malo čokolade, meda ili cimeta i dobićete rapsodiju ukusa od koje nećete pokvariti liniju!Uz ovakve brze i ukusne zamene, nije ni čudo što Mia održava top formu bez rigoroznog gladovanja.

Autor: M.K.