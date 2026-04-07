SAŠA KOVAČEVIĆ POSTAJE TATA! Stigle najradosnije vesti u porodicu pevača, Zorana trudna!

Verenica pevača Saše Kovačevića, Zorana Tasovac je trudna. Pevač i njegova izabranica će uskoro dobiti bebu.

Saša Kovačević u oktobru prošle godine verio izabranicu Zoranu Tasovac nakon 10 godina ljubavi. Zorana je Saši rekla "da" u Atini, a kako smo saznali verenica pevača je u blagoslovenom stanju i uskoro će dobiti dete.Saši će ovo biti prvo dete, dok Zorana ima ćerku Iskru iz braka sa Bogdanom Srejovićem koju je pevač prihvatio kao svoju.

"Iskra je nama bila dobra priprema za bebu"

Saša je govorio i o velikoj želji da postane otac.

- Nadam se. To je sam Gospod koji kaže da li je vreme ili nije i to ne zavisi samo od nas, a da mi imamo želju, i te kako je imamo, ali to nije nešto na šta mi možemo da utičemo, donekle možemo... Ključ svega je pronaći osobu sa kojom to želiš i ja svima želim da nađu svoju srodnu dušu, to je jedna od najlepših i najvećih stvari pored toga da dobiješ dete, naravno. Iskra je nama bila dobra priprema za bebu. Ona do šeste, sedme godine nije spavala, budila se u 2, 3 ujutru, pa ne spava do 4 i to, a mi smo uvek želeli da svi budemo zajedno u istoj prostoriji, tako da sam se navikao i na nespavanje i moram priznati da je u tom nekom periodu mog momačkog života bilo teško prilagoditi se u startu jer si navikao na neki drugi tempo i na neki drugi život. U startu je bilo to da se prilagodiš na neki porodičan život i izazov, ali kad postoji ljubav svi izazovi se lako prelaze - rekao je Saša u novogodišnjem intervjuu za Pink.rs krajem 2024. godine.

Veridba bila u Atini

U organizaciji celog iznenađenja povodom veridbe, pomogao je jedan od muzičara Antonisa Remosa, koji živi u Atini i poznaje mnoga romantična mesta u gradu.Saša je uspeo da sve isplanira do najsitnijeg detalja i stvori bajkovitu atmosferu.

Za dijamantski prsten koji krasi ruku buduće gospođe Kovačević nije štedeo, a budući da Zorana iz braka sa Bogdanom Srejovićem ima ćerku Iskru sve je zanimalo kako je devojčica reagovala na novonastalu situaciju.

- Saša i Zorana Tasovac dugi niz godina uživaju u ljubavi i bilo je pitanje dana kada će se ovo desiti. Verenički prsten mesec dana je stajao u džepu, a Saša ga je platio skoro 10.000 evra. Zorana nije ni slutila šta se sprema, u Atinu su otputovali pod izgovorom da on mora da radi na novim pesmama. U planu je velika svadba na kojoj će, pored porodice i prijatelja, biti i Saletove kolege sa estrade. Trebalo bi da bude oko 500 zvanica. Zorana već zna kakvu venčanicu želi, pričao je izvor za domaće medije.

