Deda Đole je na nebu i mene čuva, da li mogu nekad da ga vidim? Olivera Balašević plače zbog unuke, podelila prepisku male Vere i sina Alekse (FOTO)

Supruga preminulog kantautora Đorđa Balaševića, Olivera, podelila je na svom Instagram profilu dirljiv razgovor o njenom suprugu koji su vodili njihov sin Aleksa i unuka Vera. Tokom njihovog zajedničkog putovanja, mala Vera se interesovala za svog deku Đoleta koji je "na nebu" i koji je čuva.

U prepisci koju je Olivera objavila uz komentar da joj je ovaj razgovor "potpuno rastopio srce", Aleksa je preneo detalje priče. Vera je prvo tražila da vidi dekinu sliku. Nakon što joj je tata pokazao fotografije na kojima su ona i Đole, devojčica je upitala da li ima neku njegovu sliku sada kada je na nebu. Aleksa joj je odgovorio da nema, ali da će nabaviti.

"Deda Đole je na nebu i mene čuva. Da li imaš neku njegovu sliku?", pitala je Đoletova unuka."

I ja joj pokažem sliku tebe i Đoleta i kaže ona: "A je l' imaš sad neku sliku kad je na nebu?". Ja kažem: "Nemam, ali nabaviću", rekao je Aleksa Balašević.

- Kaže ona: "Je l' mogu ja nekad da vidim njega na nebu? (i gleda u nebo 3 minuta)". Ja joj kažem: "Videćeš ga uvek kad je ovako plavo nebo".

Ove reči posebno su dirnule Oliveru, a Aleksa joj je potom opisao još detalja njihovog razgovora.

- Ma znaš koliko smo pričali. Ona je preinteligentna. To nema nigde. "Gde je baba Olja upoznala Đoleta?" Ja kažem: "Ovde", a ona kaže: "U Novom Sadu baš?" - napisao je još Aleksa.

Aleksa Balašević sa suprugom čeka drugo dete

Aleksa Balašević je nedavno otkrio da je njegova supruga Nikolina u sedmom mesecu trudnoće i podelio je emotivnu poruku o nastavku loze.

- Neke osobe do kraja života budu samo osobe, a neke dožive da postanu nečiji zavet. Zavet bez kog nekom ni Stari ni Novi zavet ne vrede. Zahvaljujući ovoj osobi sa fotografije, moja loza se nastavlja - nisam više Omega. Za otprilike dva meseca stiže nam sin. Verin brat kog dugo čekamo. Kolika sreća može biti za nekog poput mene, da mu Bog pošalje još jednog anđela sa tvojim genima... Razumeo bih da štedi, ali se ne bunim što me zadužuje još više - mirisom neba. Sa tobom, sa vama... Što bi rekao neko moj najveći, neko naš najbolji, takođe sa neba – nisam više v.d. Balašević, sada sam Balašević u ostavci, a za koji mesec mandat predajem nasledniku - napisao je on.

Autor: M.K.