SAŠA KOVAČEVIĆ USKORO POSTAJE OTAC! Zorana ima ćerku sa Bogdanom Srejovićem koju pevač obožava: Nisam Iskrin biološki otac, ali...

Pevač Saša Kovačević i njegova verenica Zorana Tasovac čekaju dete saznaje "Blic", a njih dvoje su više od 10 godina u ljubavi.

Zorana Tasovac je, naime, pre Saše Kovačevića bila u braku sa Bogdanom Srejovićem koji je sada u braku sa Jovanom Ljubisavljević sa kojom je dobio sina. Nakon razvoda, Zorana Tasovac je uplovila u vezu sa Sašom Kovačevićem. Ona iz prvog braka ima ćerku Iskru koju pevač obožava. Uskoro će i njih dvoje dobiti bebu i Saša će se ostvariti kao roditelj.

"Svi znaju da ja nisam Iskrin biološki otac, ali se zaista osećam kao da jesam"

Saša je govorio i o odnosu sa ćerkom njegove verenice Zorane Tasovac, ističući da uživa sa njom da provodi vreme.

- Svi znaju da ja nisam Iskrin biološki otac, ali se zaista osećam kao da jesam iako ona ima svog oca i u te stvari niko od nas nije ulazio. Ja nju zaista osećam kao svoju. Imamo prelep odnos i što se vaspitanja tiče, sve polazi iz kuće. Ključ svega je komunikacija. Iskra je preemotivna i neko sa kim zaista može da se razgovara na svaku temu.

Saša Kovačević je govorio o planovima za svadbu

- U perspektivi da. Intimno, da, to je njena želja, a i moja. Ukoliko bi njena želja bila da to bude pompezna svadba sa 500 zvanica, to bi tako bilo. Ja sam srećan što imamo iste poglede na većinu stvari, pa tako i na ovo. Mi bismo voleli da to bude u krugu porodice, najmilijih, na nekoj lepoj egzotičnoj destinaciji ili što se Zorane tiče u Italiji, tako da u Italiji, kazao je on i rekao kako na sve reaguje Zoranina ćerka Iskra:

- Iskra je presrećna, ona godinama priča na tu temu - 'Papa, kad ćeš da veriš mamu'. Tog dana me je 18 puta pitala: 'Jesi li, jesi li?' Znala je, ali je mudro čuvala tajnu, objasnio sam joj da to treba da bude iznenađenje, ali mislim da se mama nije puno ni iznenadila jer je znala da, ako je verim, da se to neće desiti u Beogradu, rekao je Saša i otkrio koliko im teško pada razdvojenost zbog njegovog posla.

- Zorana je bila upućena u prirodu mog posla, znala je kako stvari funkcionišu. Sad je ključ svega da sam ja takav tip da kad nisam na točkovima, na putu, da sam ja 24 sata u kući. Nisam tip koji sedi sa prijateljima. Ni ona ni ja nismo tipovi koji idu po događajima, večerama, mi vodimo život kao i većina ljudi u Srbiji. Kad god sam u Beogradu, ja sam 24 časa sa Zoranom, Iskrom, mojom porodicom, bratom - zaključio je Saša Kovačević.

