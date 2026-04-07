OVO JE NOVA SNAJKA ZORICE BRUNCLIK: Đorđe Tutić nakon razvoda sreću pronašao pored atraktivne MISICE! (FOTO)

Sin pevačice Zorice Brunclik, Đorđe Tutić, razveo se prošle godine posle 15 godina braka od žene Vanje Tutić, sa kojom ima decu i koja se ponovo udala, a on takođe uživa u novoj romansi.
Naime, u dom pevačice Zorice Brunclik stigla je nova snajka, atraktivna plavuša Marija Anišić.
Inače, Marija je bivša misica, a na svojoj ruci istetovirala je poruku zahvalnosti Đoletu, što je on nedavno objavio na mrežama.
- Đorđe, hvala što si došao u moj život - istetovirala je Marija na svom telu, što je bio rođendanski poklon Đoletu.
- Hvala ljubavi za najlepši rođendanski poklon - napisao je Tutić i dodao emodži plavog srca.
