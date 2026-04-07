Jako pažljivo biram... Viki otkrila šta je dozvolila Ceci, a drugim kolegama nije!

Viki je govorila o svom albumu, pa je otkrila da je samo Ceca Ražnatović čula nove pesme od kolega.

Viki Miljković pojavila se sinoć na koncertu "Magla benda" u Beogradu. Ona je blistala u roze haljini od čipke, a haljinu je uskladila sa crvenim cipelama. Pevačica je govorila o popularnom bendu, ali se dotakla svojih novih pesama, koje je njena koleginica i kuma Ceca Ražnatović već čula.

- Magla bend je moj omiljeni bend, svirali su na punoletstvu mog sina u oktobru, napravili su fantastičnu žurku. Svi prisutni su bili oduševljeni, baš sam se radovala što su me zvali na koncert. Mnogo imam uspomena sa ovog mesta, iz Sava Centra, dodele nagrada, koncerti mojih kolega... Emotivno sam vezana za Halu sportova, jer sam nekad tu imala sjajan koncert, al' ona sad nije u igri za neki moj naredni koncert. Idu uskoro moje nove pesme, želim da svakoj pesmi dam vreme, mnogo vremena je prošlo kako ja diskografski nisam prisutna. Biće moderniji zvuk, ići ćemo tri po tri pesme, tako ćemo objavljivati - kazala je Viki za Blic.

- Volim konkurenciju, volim kad me motivišu, pokrenu. Ceca je čula nove pesme, druge moje kolege nisu, ona je oduševljena. Finalne verzije još nije preslušala, nije došlo vreme. Dobra pesma nema cenu, a hit pesma je uvek najjeftinija. Koliko god da je platiš, malo je, jer se isplati! Kad nije hit, onda je skupo, jer su to bačene pare! Imala sam sreću da nisam bacala pare, jako pažljivo biram. Ako mi neka pesma ne bude hit tad kad izdam, ispliva posle, sačeka svaka pesma svoje vreme. Moja pesma "Večera" nekad nije bila veliki hit, a sad je ogroman. Dobra pesma nađe svoj put, njeno veličanstvo pesma. Bez hita mi ne postojimo. Može hajp da se napravi, trending, ali je sve to kratkog daha - istakla je pevačica za Blic.

Ceca i Viki našle ljubavi svog života isto veče

Ceca Ražnatović jednom prilikom je otkrila da su ona i njena koleginica i kuma Viki Miljković, upozanale momke sa kojima su kasnije i stupile u brak, Željka Ražnatovića Arkana i Dragana Taškovića, isto veče.

- U sve mi dirajte, ali u kumstvo ne. To naše kumstvo niko ne sme da pipne, to je veliko prijateljstvo i velika ljubav. Isto veče smo našle srodne duše. Viki se smuvala sa Tašketom iste večeri kada sam se ja smuvala sa mojim pokojnim supurugom Željkom, doduše ja sam krila tada svoju vezu, a ona svoju nije - rekla je pevačica kroz smeh.

Autor: M.K.