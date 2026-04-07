ČOLA SVOJU PRVU LJUBAV VIDEO NA KONCERTU: Odmah se spustio u publiku, a njegova reakcija kad joj je prišao se prepričava

Na petom koncertu Zdravka Čolića u Sarajevu, publika je svedočila izuzetno dirljivom trenutku koji je munjevitom brzinom postao glavna tema na društvenim mrežama.

Iako legendarni pevač redovno priređuje muzičke spektakle, ovog puta je njegova spontana reakcija izazvala posebne emocije i obeležila čitavo veče.

Naime, Čola je iznenadio sve prisutne kada je sišao sa bine i uputio se pravo u publiku. Njegova pažnja bila je usmerena isključivo ka jednoj ženi – poznatoj glumici Jasni Orneli Beri, sa kojom je tokom sedamdesetih godina u Sarajevu delio mladalačku ljubav.

U znak dubokog poštovanja, legendarni pevač joj je prišao i pred hiljadama svedoka nežno poljubio ruku.Ovaj džentlmenski potez i iskrena reakcija izazvali su potpuno oduševljenje, a sam gest će se sasvim sigurno prepričavati godinama. Iako ih je život davno odveo na različite strane, Čolin silazak u publiku jasno je pokazao da nezaboravne uspomene iz Skenderije i poštovanje prema prvoj ljubavi nikada ne blede

Jasna nakon pet decenija progovorila o ljubavi sa Čolom

Oni tada nisu želeli da javno govore o svojoj vezi, a Jasna je tek nakon 47 godina progovorila o odnosu sa pevačem.

- Mi smo se upoznali jako mladi, davno. Odlazili smo na Skenderiju, u Dom mladih, koji je okupljao talente, i tu su bili ne samo muzičari već i glumci, slikari. Družili smo se i tu sam se ja prvi put zaljubila. Svi mi imamo prve ljubavi i uvek će imati jedan deo u mom srcu koji je samo rezervisan za njega. Pogotovo zato što sam imala jedno predivno iskustvo koje ću pamtiti čitav život - rekla je ona tada za bosanske medije.

Kako je rekla, putevi su im se razdvojili, a prvi put posle rata sreli su se u Beogradu.

