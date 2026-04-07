ZABRANILA BIH PENZIJU, ŠTA ĆU KUĆI DA GLEDAM JAD: Pevačica zgrće 60.000 evra od biznisa, a ovako priča o povlačenju sa scene

Pevačica Neda Ukraden (75) obezbedila je sebi luksuzan život i stabilne finansije, ali joj ni ne pada na pamet da mikrofon okači o klin. Iako je na muzičkoj sceni prisutna duže od pola veka, popularna pevačica ističe da o penzionisanju uopšte ne razmišlja.

Dobro je poznato da je Neda pametno uložila zarađeni novac – svoju rodnu kuću u Imotskom je potpuno renovirala i u blizini izgradila luksuznu vilu sa pet zvezdica koju izdaje turistima sa "dubokim džepom".

Cena noćenja dostiže i neverovatnih 2.300 evra, što joj donosi impresivnu zaradu i do 60.000 evra po letnjoj sezoni, bez da uopšte uzme mikrofon u ruke. Zbog ovakvih vrtoglavih suma, mnogi bi pomislili da je vreme za uživanje, jer pevačica zaista više ne mora da brine za svoje finansije.

"Ukinula bih penziju"

Međutim, njen odgovor na pitanje o povlačenju i zasluženom odmoru potpuno je u njenom stilu i ne ostavlja mesta sumnji.

- Ma kakva penzija, ja bih to ukinula. Zabranila bih je - bila je izričita i britka pevačica kada su je upitali o prestanku rada.

Svoj oštar stav o povlačenju sa scene objasnila je željom da ostane aktivna i ne prepusti se svakodnevici.

- Ja ne znam šta će ljudi u penziji, ajde? Ma šta ćeš kući da gledaš ove crne ratove, ovaj jad i čemer, sve - poručila je Neda za In Magazin.

Jedno je sigurno – iako je u svom emotivno bitnom rodnom kraju razvila izuzetno isplativ turistički biznis od kojeg zarađuje ogroman novac, pevačicu drži neverovatna energija.

Autor: M.K.