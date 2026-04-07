Posle teškog gubitka: Borko Radivojević se vratio onom što voli (VIDEO)

Nakon jednog od najtežih životnih trenutaka gubitka oca, naš najpoznatiji harmonikaš Borko Radivojević polako se vraća svakodnevici, ali i onome što mu je oduvek bilo najveća uteha muzici.

Poznati izvođač podelio je sa svojim pratiocima snimak sa jednog nedavnog nastupa, koji je, sudeći po reakcijama publike, bio ispunjen posebnom emocijom. Na sceni, gde je oduvek najiskreniji, Borko je još jednom pokazao da muzika ima moć da leči i povezuje, čak i onda kada je najteže.

Publika ga je dočekala sa mnogo razumevanja i podrške, a komentari ispod objave svedoče o tome koliko je njegova snaga prepoznata i cenjena. Mnogi su istakli da je njegov povratak na scenu inspiracija, ali i podsetnik da život, uprkos svemu, ide dalje.

Bol pretočio u snagu

Iako je bol zbog gubitka nemerljiv, Borko očigledno pronalazi način da ga pretvori u snagu kroz pesmu, kontakt sa publikom i male korake napred.

Autor: M.K.