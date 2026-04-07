Kanje Vestu zabranjen ulazak u Ujedinjeno Kraljevstvo: Oglasili se zvaničnici

Ujedinjeno Kraljevstvo zabranilo je ulazak Kanje Vestu nakon kontroverzi oko njegovog planiranog nastupa na londonskom Wireless Festivalu.

Čini se da su njegove kontroverzne izjave iz prošlosti, ali i najnoviji ispadi, konačno dobili svoj epilog u vidu zvanične zabrane ulaska u Ujedinjeno Kraljevstvo.

Britansko Ministarstvo unutrašnjih poslova (Home Office) odbilo je reperov zahtev za putovanje. Procenjeno je da njegovo prisustvo "nije u javnom interesu" zbog istorije antisemitskih, rasističkih i pronacističkih izjava. Otkazan je njegov planirani nastup na Wireless Festivalu, jednom od najvećih muzičkih događaja u Londonu.

Pokušaj pomirenja i reakcija zajednice

Reper je izrazio želju da se sastane sa liderima jevrejske zajednice u UK kako bi ih "saslušao" i pokazao da se promenio. Odgovor Odbora zastupnika britanskih Jevreja: Pristali bi na sastanak, ali samo pod uslovom da on sam otkaže nastup, smatrajući da glavna bina velikog festivala nije mesto za "testiranje iskrenosti" nakon pesama poput "Heil Hitler" ili izjava o ropstvu.

Stav organizatora festivala

Melvin Benn (Festival Republic): Iako je osudio reperovo ponašanje kao "gnusno", pokušao je da skrene pažnju na reperovo mentalno zdravlje (bipolarni poremećaj), sugerišući da javnost prebrzo zaboravlja taj aspekt. Ipak, priznao je da je odluka ministarke unutrašnjih poslova "rešila problem".

Ovo je još jedan veliki udarac za Kanjea, koji se već duže vreme bori da povrati status u muzičkoj i modnoj industriji nakon što su brojni brendovi prekinuli saradnju s njim.

Autor: Nikola Žugić