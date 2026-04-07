Neću da kupujem preglede kao kolege: Katarina Grujić oplela po estradi, pa priznala sve o sukobu sa Mirkom Vasiljević

Pevačica Katarina Grujić uveliko radi na pripremi novog albuma, a danas je na snimanju jednog spota razgovarala sa nama o aktuelnim temama.

Ona je govorila o novcu koji ulaže u karijeru, o ćerkinom školovanju, ali i odnosu sa Mirkom Vasiljević. Na samom početku razgovora Katarina je govorila o finansijama i rekla da sama finansira svoju karijeru iako joj muž uvek nudi pomoć.

- Snimam drugi spot za drugu pesmu sa albuma, bole me leđa i noge zbog koreografije, ali ne želim da kukam jer mi je bitno da sve bude savršeno. Meni nikada niko pesmu nije platio i nijedan spot. U pesme ulažem ja, muž me je pitao i molio da učestvuje i da me podržava. Ja kažem uvek: "Ako zafali, reći ću ti", ali dosta radim i nastupam svakog vikenda tako da mislim da novac moram da ulažem da bi mi se vratilo. Ulažem i u pesme i spotove, a i izgled- rekla je Katarina koja uskoro pravi i gala proslavu rođendana.

- Pripreme za rođendan uveliko traju, tada ću napraviti i promociju. Nikada se ne kajem, za mene novac ne znači ništa samo je običan papir. Radim od 17. godine i shodno tome mogu da potrošim koliko želim. Umem i da štedim za bitne stvari nikada ne potrošim sve, pa da ostanem bez dinara.

Na pitanje za šta štedi novac, iskreno je rekla:

- Štedim i čuvam novac za Katju i njeno školovanje. Neću samo ja o tome odlučivati, kada odraste i ona će birati. Meni je na prvom mestu njeno obrazovanje i volela bih da sve ostavim za njeno školovanje.

"Ne plaćam preglede kao kolege"

Katarina se osvrnula i na komentare koji su se pojavili na mrežama gde su pisali da godinama nije snimila hit.

- Ne pevam tralala i ne snimam pesme koje će biti hit mesec i po dana. Imam dosta kvalitetnih pesama, ali mislim da ne ulažem dovoljno u marketing. Kada toga nije bilo imala sam po 40 miliona na pesmama, a sada mi ne pada na pamet da plaćam 5 do 10.000 evra kao što neki rade.

Katarina se osvrnula i na nedavne glasine da je u lošim odnosima sa Mirkom Vasiljević.

- Mirka i ja smo nedavno zajedno bile na dečijem rođendanu, nije tačno da smo u lošim odnosima.

Autor: Nikola Žugić