Posle gubitka koji ga je slomio, Borko Radivojević se vratio tamo gde je najjači: Emocije preplavile salu

Nakon jednog od najtežih životnih udaraca - gubitka oca, naš najpoznatiji harmonikaš Borko Radivojević polako se vraća svakodnevnom životu, ali i onome što mu je oduvek bila najveća uteha - muzici.

Poznati izvođač sa pratiocima je podelio snimak sa nastupa koji je, sudeći po reakcijama publike, bio prožet snažnim emocijama.

Na sceni, gde je uvek najiskreniji, pokazao je da muzika ima posebnu moć - da zaleči, spoji i pruži snagu čak i kada se čini da je najteže.

Publika ga je dočekala sa velikim razumevanjem i podrškom, a brojni komentari svedoče o tome koliko je njegova borba prepoznata. Mnogi ističu da je njegov povratak inspiracija i dokaz da čovek, uprkos gubicima koji ostavljaju dubok trag, može pronaći način da nastavi dalje.

Iako je bol zbog gubitka nemerljiv, Borko očigledno pronalazi snagu upravo tamo gde se najbolje izražava - kroz pesmu, kontakt sa publikom i male, ali sigurne korake napred.

Podsetimo, Borku je nedavno preminuo otac, a on se potresnim rečima oprostio od njega.

- Ti si mene dočekao, a ja sad tebe moram da ispratim... Nikad ne bih bio ovo što jesam, da nije bilo tebe...

- Putuj s anđelima i neka ti Bog podari carstvo nebesko... Tata - napisao je on i dodao emotikon slomljenog srca.

