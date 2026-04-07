Svašta se desilo, nismo više funkcionisali: Pevačica sve priznala nakon turbulentnog raskida, pomenula kolege

Pevačica Ruža Rupić otvoreno je govorila o raskidu o kojem je danima brujala javnost, ističući da je iza nje težak period, ali i da danas stoji stabilnije nego ikad.

Kako je priznala, nakon kraha veze odlučila je da preseče kontakt sa bivšim partnerom, pa ga je blokirala na svim društvenim mrežama.

Iako ne želi da ulazi u detalje odnosa, naglašava da je raskid bio neminovan. Rupićeva ističe da je veza trajala dve i po godine, kao i da su neko vreme živeli zajedno, ali da su razlike među njima postajale sve izraženije.

Pevačica sada ističe da je zadovoljna, između ostalog, i reakcijama na pesmu koju je nedavno objavila usred skandala.

- E pa ja sam baš zadovoljna pesmom moram ti priznati. Nekako u startu sam ja znala da izlazimo sa nečim što je balada što nije klasična komercijalna pesma.

Ali nekako ja sam dosta šetala kroz stilove i sad sam se našla sam se tu to tu to tu to sam što sam i nekako odlučila sam da idem tim putem da idem putem kvaliteta pa bol da idem time nego da jurim neki instant hit i mogu ti reći da sam baš zadovoljna. Komentari su jako lepi i najbitnije mi je da ljudi kažu da sam stvarno uradila jednu jako kvalitetnu pesmu i kvalitetan spot i baš sam zadovoljna time.

10 godina muzičke karijere i Jutjub karijere

- Pa do pre par godina je realno više bila influenserka. Uh nekako nisam tad radila teren i nisam se na takav način bavila muzikom. Ali zadnjih par godina kako sam počela aktivno da radim definitivno Ruža Rupić pevačica.

- Influens je nešto što ja i dalje volim. Ja se i dalje snimam za mreže, ali iskreno već dugo godina se ja mnogo ozbiljnije bavim muzikom nego influensom. Influens je tu i dalje mislim on svakako ide kroz javni posao, ali nekako muzika je ipak moj glavni posao.

S obzirom da ima svoju platformu, otkrila je da li je morala kao neke kolege da se prijavljuje u muzičko takmičenje da bi je ljudi videli.

- Iako sam imala svoju platformu ja sam prošla takmičenja ja sam isto bila u "Pinkovim zvezdicama". Ja sam u isto vreme počela da snimam za mreže i bila sam u takmičenju i onda kad sam završila sa takmičenjem sam snimila prvu pesmu i odmah sam počela. Pa pazi to je mač sa dve oštrice koliko s jedne strane mi je bilo lakše jer sam imala svoju platformu. Toliko mi je za ove druge stvari kao što je direktan teren bilo mnogo teže nego bilo kom drugom pevaču. Bio poznat, ne bio poznat.

- Pa znaš desi mi se tako kad dođem negde novo da pevam. Iako uvek većinski se vraćam u lokale gde radim, ali tako kad odem negde novo da pevam. Desilo mi se skoro neka situacija. Bila je s jednim gazdom. On inače slabo dolazi. Nije stalno tamo na nastupima, ali je kad sam ja bi kad sam ja radila bio je od početka do kraja. I onda mi je rekao na kraju svirke. Kaže pa dobro ja sam kaže očekivao da ćeš ti malo da kiksneš. Nisam očekivao da ovako dobro pevaš. Ali kaže odlična si. E rekoh hvala. I to mi bude zapravo i najbitnije na kraju kad mi dođe gazda i kaže - Bilo je super.

Otkrila je da li je nekad primetila onaj pogled ispod oka od kolega pevača.

- Pa znaš kako, ja sarađujem sa mojim da kažem stalnim kolegama tako da s njim onako vrlo uigrano radim i nisam imala takve probleme.

- Pa nisam imala mnogo toga valjda zato što mislim krećem se ja dosta po događajima, ali nekako tu sam ja sa jedinim istim ljudima godinama tako da nisam imala neke situacije da se sad sećam.

Pesma je jako emotivna.

- Pa dobro vidi, pretpostavljam šta me pitaš ali u toj situaciji je metafora. Ovde možda ima i malo istine možda nema, ali nekako ja sam taj tekst baš osetila jako. Ta pesma poprilično mene opisuje.

Opisuje generalno kakav sam ja tip ličnosti i nekako u tom momentu kada sam je snimila je većinski sam moja emocije u tom trenutku kroz nju ispoljila. Tako da možda ima. Pa svi mi imamo nekog bivšeg koji nas malo ne voli, malo mrzi, malo pljuje, je l' tako?

Ruža otkrila da li ima tih bivših koji je pljuju.

- Pa vidi, meni direktno ništa nije rečeno, ali ne znam, možda.

- Ljubav kad grize kosti, pa prvo je mnogo lepa, a posle mnogo boli. Takva je ljubav. Ja sam sam uh taj bolni deo poprilično sama sa sobom nekako prošla i gledala sam da izbegavam maksimalno i medije i ljude. I nekako vratila sam se sebi, svom poslu, svom životu. Izašla je nova pesma, radim punom parom i sada sam stvarno dobro. Ali iskreno bio je to vrlo jedan nezgodan i težak period za mene.

Pogotovo što kad se to saznalo. Uh i nekako znaš dok ja još uvek nisam bila potpuno spremna da se bavim time nekako to se saznalo koliko god da sam ja to pokušavala nekako da maskiram da se ne priča mnogo o tome ali prosto kad se saznalo saznalo se ali nekako znaš imala sam stvarno podršku i prijatelja i porodice uh svoj posao i nekako prošao je taj težak period.

Pisalo se da je preko noći samo izašla iz stana i da su raskinuli, te da se više nikad nije vratila, a ona kaže:

- To je istina. O tome šta se tada desilo ne bih jer nekako to su u stvari mislim to sam demantovala. Znaš kako taj odnos je već poprilično par meseci pucao iako smo mi živeli zajedno.

Pucalo je to, nego ja jednostavno ni svoje neke teške periode nikada nisam kačila na mreže i onda je verovatno to ljudima tada bio šok jer su svi očekivali da ću ja verovatno da se verim, udajem šta sam.

Mislim ja sam to donekle ovaj mislila ali nekako pucalo je to već neki period. Mi smo se stvarno trudili da nekako izvučemo iz tog odnosa da ga nekako vratimo da bude normalan.

Ali znaš jednostavno kad dvoje ljudi imaju potpuno drugačije životne stavove kad se dvoje ljudi svađa, kad nekako se to sve nekako dešava u kući, bolje prekinuti tada nego da smo otišli korak dalje i da je to posle bilo još gore. Vrlo sam ja njemu stavila do znanja da je to to.

Pevačica je rekla da je bilo svađa, sad je progovorila kako su izgledale i da li je bilo možda uvreda ili nekih ružnih reči preko kojih nije moglo da se pređe.

- Pa uvreda i ne toliko, ali bilo je nekih rečenica preko kojih nije moglo da se pređe, da. Kada pričamo o poslednjem tom momentu raskida, uh ne mogu da kažem da je samo on, ali nekako mislim da smo tu već oboje bili. Znaš kad jednostavno je odnos gotov i samo ne mogu da kažem čekaš momenat da se to dogodi, ali kad je nešto gotovo onda je gotovo.

Ruža je otkrila kako se sada oseća.

- Pa mogu da kažem da je dobar deo i za mene. Ovaj što ja mogu da što sam skoro sa drugaricom pričala.

Nisam išla još uvek na psihoterapiju posle toga, iako smatram da mi je potrebna. Ne zbog kao nečeg preteranog, dramatičnog u vezi, nego zbog cele te veze. To je prosto bila veza od dve i po godine. Mi smo živeli zajedno dve godine. Jako ozbiljna veza i nekako ja kažem da je ta veza moja jedna od najvećih životnih lekcija.

Ovaj zato što tada sam naučila šta hoću, šta neću, šta dozvoljavam, šta ne dozvoljavam, šta mogu da tolerišem, šta ne mogu da tolerišem. Uh i nekako meni je žao što ja nemam sada da ti kažem kažem zbog tog raskida i svega šta se dešavalo nakon raskida. Ovaj što ne mogu da ti kažem to je bila jedna lepa veza.

Mi se prosto nismo slagali i mi smo ostali u super odnosima. Nažalost moj bivši partner nije tak to tako želeo da bude da mi ostanemo u dobrim odnosima i meni je iskreno žao što ne mogu da ti kažem mi smo se prosto rastali jer nismo više funkcionisali.

Pokuša da stupi u kontakt ali ne da se pomirimo. Ali ne bih o tome. Ja sa svojim bivšim momcima ostajem u normalnim odnosima, ali prosto kada neko ne želi da ostane sa vama u normalnim odnosima, onda prosto eto tako bude. Mislim ja njemu stvarno želim sve najlepše, ali van mene - rekla je Ruža.

O tome da li se razočarala

- Jesam. Ali nisam generalno u ljubav razočarana. Mislim da postoje i divni muškarci i mislim da mene čeka tamo negde neka mnogo lepa ljubav.

Ruža je progovorila o operaciji grudi i koliko joj je to pomoglo u samopouzdanju.

- Kad si pomenula operaciju grudi daćeš mi priliku da iskoristim da ja nešto kažem pošto vidim da se pisalo.

Vidi, toliko se malo mi se smučilo više da se ja predstavljam na način na koji sam se predstavljala u zadnje vreme pa samo želim da objasnim neke stvari ako mi daješ par minuta.

Ovaj što se tiče operacije grudi znaš uh gledala sam naslove po medijima gde ja ispadam kao da sam ja bila s nekim u vezi da bi taj neko meni pratio operaciju. Mislim što mi je stvarno van svaki pamet jer se javim poslom bavim radim od svoje 14 godine vrlo aktivno nastupam i nekako znaš meni je jasno da je to naslov klik ali kad mi neko kad neko poveruje u to mislim prvo niti su grudi koštale, niti je to priča takva kakva jeste. Suštinski poenta te priče to je bio moj poklon za rođendan.

Da to je bio moj poklon za rođendan ali suštinski ja sam operaciju u grudi zakazala sama u maju mesecu. Ja sam otišla kod svog doktora tada da radim usne. Otišla zakazala operaciju. Vratila se kući i tada mu rekla i on je mene tada pitao da li želiš da ti to bude poklon za rođendan. Ja sam pošto nije znao šta da mi kupi ja sam rekla važi.

Moj doktor je tu dao njemu poprilično tačno veliki popust i tako dalje. Sada da ne ulazim u detalje. A pre toga sam ja čoveku mislim kupila karte za Formulu 1.

Znaš mi smo međusobno isto za rođendan. Mi smo međusobno jedno drugom kupovali skupe poklone i onda mi je malo uh nervira me to kako sam ja predstavljena zbog toga u medijima jer nije on meni kupovao milione, avione, kamione niti davao pa da ja razumem zašto se to piše po novinama o meni.

Otrkila je da li bi na sebi promenila još nešto.

- O vidi ja imam klasično moje 5 kg gore 5 kg dole i uvek bih ja nekih 5 kg da skinem ali moram priznati da sam sada poprilično zadovoljna kako izgledam onako Možda. E evo šta bih uradila. Naspavala bih se malo ove podočnjake da rešim to.

Autor: Nikola Žugić