Rekao je da nam se sin zove Beograd: Anja Mit o predlogu 15 godina starijeg košarkaša s kojim je dobila dete

Glumica Anja Mit uživa u najlepšoj ulozi do sada - ulozi majke.

Njen sin Filip, rođen 12. novembra prošle godine, uneo je radost u njen dom, ali i dodatno zbližio Anju i njenog partnera Vladimira Petrovića.

Iako polako planira povratak na scenu, porodica i dalje ostaje njen glavni prioritet. Ljubavna priča Anje i Vladimira dugo je bila van očiju javnosti, sve dok ih paparaci nisu uhvatili na Kalenić pijaci.

Nedavno su zajedno gostovali u podkastu, gde su otkrili kako provode vreme sa sinom.

Posebnu pažnju izazvala je priča o imenu deteta - Vladimir je u šali predložio "Beograd", što je Anja odmah odbila, a na kraju su se složili za ime Filip, po Vladimirovom ocu, čime je sačuvana posebna porodična simbolika.

- Filip je dobio ime po Vladimirovom tati, i meni je to mnogo lepo kada ime ima jaku simboliku i značenje, a pritom je i prelepo. Odvek sam govorila da će, ukoliko bude devojčica, da se zove Danica po mojoj baki - otkrila je Anja.

Glumica je pohvalila i Vladimira kao oca:

- Vladimir je kao tata predivan. To sam videla još kada sam ga upoznala, jer on već ima dve ćerke iz prvog braka. Divno ga je videti i sa velikom decom i sa malom bebom. Kao da sve počinje iz početka - rekla je glumica u podkastu "Sportkast", dodajući da joj Vladimir mnogo pomaže u svakodnevnim obavezama.

Inače, Anjin partner 15 godina je stariji od nje.

Autor: Nikola Žugić