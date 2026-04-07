Tukli su me i udarali ćuške: Nina Đogani progovorila o JEZIVOM vršnjačkom nasilju koje je doživela: Bilo je jer sam sestra Lune Đogani!

Nina Đogani, ćerka Anabele Atijas i Gagija Đoganija, gostujući u Amidži šouu priznala je da je najgora stvar koju je doživela, zapravo vršnjačko nasilje!

Govoreći o ovome, Nina je otkrila da su je vršnjaci tukli i udarali joj tzv. "ćuške", što je najgora stvar koju je doživela samo zbog toga što je Đogani.

- Najgora stvar koju si doživela samo zato što si Đogani - pročitao je Amidžić.

- Vršnjačko nasilje, kada sam bila mala. I u školi i u naselju u kom sam izlazila, baš me deca nisu volela. Tukli su me, vređali, udare me nekada, ćuškice i to...Razlog je to što mi je sestra Luna i roditelji su mi poznati, to je bilo najviše kada je bila prva sezona rijalitija. Prestalo je kada sam završila osnovnu školu - rekla je Nina.

- Tvoj dečko koji je bio u zatvoru, to je izazvalo pažnju, je l' on izašao iz zatvora - pitao je Ognjen.

- Ma da, izašao je. Nije bilo teško održavati, ali sam toliko puta ispričala tu priču, da ono...Sada je super, volimo se, on je super dečko i nemamo nikakvih problema - rekla je Lunina sestra.

Autor: Nikola Žugić

