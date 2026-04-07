Luna odgovorila na Slobin komentar: Izjavio da bi gostovao kod nje s Jelenom, evo šta na to kaže pobednica Zadruge

Luna Đogani, pobednica druge sezone rijalitija "Zadruga", odgovarajući na pitanja sa društvene mreže Instagram, otkrila je mnoge pikanterije.

- Zbog čega si Đoleta i Vesnu izostavila sa spiska zvanica za tvoj 30. rođendan, što su i oni potvrdili - glasilo je pitanje.

- Zvala sam moje najbliže ljude, s kojima sam svakodnevno u kontaktu, mi se retko viđamo. Mi smo u dobrim odnosima, njegov sin Adrijano je bio pozvan, došao je. Sa Adrijanom se i više viđam - rekla je Luna.

- Izjavila si da su te neki gosti samo sinovali, otkrij nam bar jednog ko nikada nije odgovorio na poruku ili na poziv - glasilo je pitanje.

- Hm, pa ovi mlađi reperi, Vojaž, Nući, nikada ništa, nikakva reakcija...Nemam ništa protiv, ne kažem da svako mora da dođe u moju emisiju, meni samo taj "seen" ono, kao...Napiši: "Ne mogu" - rekla je Luna.

- Sloba je izjavio da bi sa suprugom Jelenom došao u tvoju emisiju, šta ti misliš o tome - glasilo je pitanje.

- Ne mislim ništa, mislim da je odgovor bio ironičan. Nemam problem nikoga da ugostim, u nekom sukobu sam bila s toliko ljudi koji su bili u mojoj emisiji - rekla je Luna.

Autor: Nikola Žugić