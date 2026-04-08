Evo zašto Nina Đogani krije dečku lice: Progovorila o vezi s momkom, pa otkrila da li su Lunini momci nekada bili njene simpatije!

Iskrena do koske!

Ovoga puta, Nina Đogani, ćerka Anabele Atijas i Gagija Đoganija, otkrila je zbog čega svom dečku, koji je, podsetimo, bio u zatvoru, krije lice na Instagramu.

- Zašto kriješ lice svom dečku na slikama na Instagramu - glasilo je pitanje.

- Pisali su da je oženjen i da ima decu. Ne, naravno da nije zbog toga, ne želi da se zna ko je, ne želi da se eksponira. Rekao mi je: "Možeš da kačiš, samo ne želim da mi se vidi lice" - rekla je Nina.

- Da li je tačno da su ti mnogi Lunini bivši momci bili simpatije - glasilo je pitanje.

- Ubiću te što si to rekla...Ja sam molila njih da me vode, samo sam u nju gledala, to uopšte nije tako - rekla je Nina.

- Šta ti je bilo najteže dok ti je dečko bio u zatvoru i koliko često ste se viđali - glasilo je pitanje.

- Najteže je bilo to što smo odvojeni, ja sam vezana za njega, pa ta odvojenost - rekla je Nina.

Autor: Nikola Žugić