Anabelin frizer se zaljubio u njenog dečka?! Pevačica progovorila o ovome, a evo kako je reagovala na to što je Ninin dečko bio u zatvoru

Anabela Atijas, majka Nine i Lune Đogani, progovorila je o svojim ćerkama, reakcijama na to što je Ninin sadašnji dečko bio u zatvoru, a potom se osvrnula i na jednu situaciju koja je šokirala sve!

Anabela Atijas je, na samom početku odgovaranja na pitanja sa Instagrama, otkrila da li je tačno da se njen frizer zaljubio u njenog tadašnjeg dečka.

- Da li je tačno da se tvoj frizer tadašnji zaljubio u tvog tadašnjeg dečka - glasilo je pitanje.

- Ja se toga ne mogu setiti, ali nije nemoguće, samo je verovatno bilo jako davno - rekla je Anabela.

- Kome sa estrade ne opraštaš komentare prema Luni kada je bila u rijalitiju - glasilo je pitanje.

- Oprostila sam, ali čvrsto verujem u to da zaista treba oprostiti zbog sebe, ali isto tako imaš pravo da kažeš: "Neću da ti dam šansu" - rekla je Anabela.

- Kakva je bila prva tvoja reakcija kada si - glasilo je pitanje.

- Mnogo sam naučila u onom odnosu prema Luni, ovaj put mi je bilo lakše jer sam shvatila da smo svi došli po neko svoje iskustvo. Ja sam tu samo da im budem bezuslovna podrška. Meni je bilo kao majci i roditelju za ponos što imam ćerku koja je toliko odana i lojalna - rekla je Anabela.

Autor: Nikola Žugić