Malo ko ovo zna: Nikolina Pišek danas slavi rođendan, a kada čujete koliko je godina napunila, ŠOKIRAĆETE SE

Vreme kao da je stalo za voditeljku Nikolinu Pišek, koja danas puni 53 godine! Kada se pogledaju njene fotografije, mnogima je prosto nemoguće da poveruju u tu brojku, jer atraktivna brineta izgleda drastično mlađe i s razlogom slovi za jednu od najzgodnijih javnih ličnosti u regionu.

Nikolina Pišek će danas oduvati 53 svećice, a nema telo da to i dokaže. Ona često na mrežama objavljuje svoje navike i svakodnevicu pa je nedavno otkrila da je za njenu figuru zaslužna dugogodišnja disciplina.

Kada je hrana u pitanju, njen jelovnik je pomalo neobičan. Zbog konstantne žurbe hrani se neredovno i ima naviku da u potpunosti preskače doručak. Meso je precrtala sa menija, pa se trudi da proteine nadoknadi na druge načine.

- Pomalo neredovno jedem. Ne doručkujem. Ne stižem. Preko dana isto pomalo, jer kada sam u brzini, ne volim biti opterećena. Ne jedem meso, nadoknađujem proteine. Uzimam kolagen i jedem puno povrća. Evo jedan primer laganog i prefinog obroka. Tanki omlet, s nadevom od sira i spanaća te salata od matovilca kao prilog. Divotica - rekla je nedavno.

Uz to je dodala da inače ne puši, ali da sebi ponekad da oduška i zapali cigaretu kada se opusti uz čašicu alkohola i dobar provod.

Pomirila se sa Mišom Grofom

Nakon višegodišnjih teških sukoba i otvorenog rata u medijima, udovica Vidoja Ristovića, Nikolina Pišek, i njen svekar Vitor Ristović, poznatiji kao Miša Grof, konačno su pronašli zajednički jezik i započeli pregovore oko raspodele imovine.

Kako se saznaje, strasti su se konačno smirile, a glavni motiv za ovo pomirenje je svest o tome koliko su dosadašnji međusobni sukobi bili iscrpljujući za porodicu, ali i za javnost.

- Miša Grof je pokazao spremnost da popusti i da se stvari reše vansudski, što je veliki korak napred. Obe strane su shvatile da dugotrajni sudski procesi ne bi doneli ništa dobro, već bi samo produžili agoniju. Sada postoji realna šansa da se sve završi dogovorom, bez daljih konflikata - dodaje isti izvor.

- Desilo se čudo. Uspeli su da reše nesuglasice i razmirice koje su imali. Tema je bila izuzetno osetljiva i emotivna za obe strane, ali su ipak našli način da razgovaraju kao razumni ljudi - navodi izvor blizak porodici i dodaje da sada postoji realna šansa da se sve završi bez daljih konflikata.

Autor: N.B.