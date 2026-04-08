Sarajevo ima poseban zahtev a tiče se Zdravka Čolića: Oglasili se stanovnici, jedna stvar mora da se ispuni

Zdravko Čolić je od 27. marta do 6. aprila održao pet spektakularnih koncerata u sarajevskoj Zetri, a ovaj muzički događaj okupio je čitav region.

Koliki uticaj legendarni Čola ima, najbolje opisuju reči jednog stanovnika Sarajeva, koji ističe da ovakvu gužvu i prisustvo stranaca nije video ni tokom čuvenog Sarajevo film festivala.

"Zdravko Čolić treba da dobije Šestoaprilsku nagradu Sarajeva za doprinos turizmu i budžetu zbog ovih pet koncerata u deset dana. U gradu je apsolutno ludilo. Na Baščaršiji, u Titovoj i Vase Miskina sreo sam više ljudi iz Beograda, Zagreba, Podgorice nego kad je Sarajevo filmski festival. Ima i naših ljudi iz Švedske, Austrije, Holandije. Probudio je Sarajevo iz zimskog sna i za to mu hvala. Siguran sam da će se o ovome složiti svaki Sarajlija i da će Čola dobiti nagradu", rekao je.

Suze, poznati i susret sa prvom ljubavi

Dvoranu je svake noći ispunjavala publika iz cele Evrope, a koncertima su prisustvovale i brojne poznate ličnosti, među kojima su bili pevač Boban Rajović, kao i košarkaš Aleksa Avramović sa suprugom. Pevačicu Slađanu Mandić izveo je na binu, zbog čega ona nije mogla da sakrije suze.

Ipak, najemotivniji trenutak poslednje večeri bio je susret sa njegovom prvom ljubavi, Jasnom Ornelom Beri, kojoj je Čolić inače posvetio veliki hit "Noć mi te duguje". Zdravko ju je ugledao u prvom redu, prišao joj, zagrlio je i poljubio joj ruku.

Pored neviđenog uspeha kod publike – s obzirom na to da do sada nije zabeležen slučaj da jedan izvođač u tako kratkom roku rasproda ovoliko koncerata u ovom prostoru – ovi nastupi bili su i izuzetno finansijski isplativi.

Ime muzičke zvezde privuklo je brojne sponzore, a poznati bosanski menadžer je otkrio detalje o zaradi:

" Još letos sam znao da će Čola da organizuje koncerte. Tražili su samo termin i sve se držalo u tajnosti. Želja mu je bila da nastupa i u Beogradu, ali ne znam šta se tu desilo, pa se izjalovilo. Sigurno je da će ceo region sad da dođe u Sarajevo. U martu i aprilu ćemo biti glavni centar zabave. Sponzori se samo javljaju i Čola će ogroman novac da zaradi od finansija koji ulažu. Dakle, on je zakupio prostor i platio sve potrebne dažbine, a novac od sponzora ide lično njemu. To je njegov prihod. Ima on mnogo rashoda, nije to mali zalogaj organizovati ovakvu muzičku manifestaciju, ali kada se podvuče crta, to mu se i te kako isplati, zaradiće najmanje 650.000 evra", rekao je.



