Radujem se praznicima: Kaća Grujić otkrila kako će provesti Vaskrs, progovorila o porodici pa priznala da se ona i Gobelja svađaju oko ovoga

Pevačica Katarina Grujić najavljuje nove pesme, a snimanja spotova uveliko traju.

Kaća je otkrila kako teku snimanja spotova, te je otkrila da se zarad potrebe spota maskirala u Kleopatru.

- Imamo dosta promena za ovaj spot, dosta scenografija, biće to zanimljivom. Imala sam deo gde imam periku kao Kleopratra, i lepo sam se našla u toj ulozi.

- Što se tiče Vaskrsa, tu se sećam svađa mene i sestre, koja će da pobedi u kucanju jaja, a mama je znala nekada da nam podvali drvena jaja. Danas, Katja uživa u Vaskrsu, ja ofarbam 40 jaja, ona 40 polupa. Ona voli praznike,kao i mi, jer je porodica zajedno. Takmičimo se i Marko i ja, i posvađamo ponekad ko će koje jaje da uzme, ali to je sve u opisu praznika - rekla je Kaća pa je otkrila da li radi za Vaskrs:

- Ne radim, ja za praznike ne radim, naprotiv, to su dana koje posvećujem porodici.

Autor: N.B.