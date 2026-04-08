Maja je ušla u vezu sa njim više zbog Stanije: Bivši takmičar Elite opleo po Asminu, nahvalio Staniju pa joj zamerio jednu stvar, a evo šta kaže za Aneli

Od ulaska Stanije Dobrojević u Elitu, često dolazi do sukoba nje i Asmina Drudžića sa kojim je bila u vezi. Nakon što je Stanija zamerila Maji Marinković ponašanje sa Asmin, Maja i on su uplovili u ljubavnu vezu.

Tim povodom se za naš portal oglasio Ilija Pečenica, bivši takmičar Elite koji je komentarisao Stanijin ulazak, ali i njene sukobe sa Asminom i Majom:

- Pa šta znam, od Stanijinog ulaska sam očekivao više. Što se tiče samog ulaska, izgledala mi je kao da je prvi put ušla, imala je tremu. Vidim da je sada dosta zustrija. Ali negde mi nije jasno da je ostala u vezi sa čovekom koji je prećutao da ima dete. Negde ne mogu da je shvatim tu – ona je uspešna, obrazovana devojka. Ne znam kako nije razmislila. Ako je slagao baš na samom početku veze za tako veliku stvar, kako je mogla da očekuje da će sve ostalo što bude radio biti istina? Negde mi je to nejasno. - započeo je Pečenica pa je dodao:

- Asmin sada sa punim pravom može da joj zameri te stvari, kao što joj i sam kaže: zašto si ostajala sa mnom u vezi kada si znala da je udario Aneli, da je slagao na početku da ima dete, čak joj nije rekao ni za Aneli. Ne znam šta je očekivala, znači prihvatila je to. Mislim da se Stanija pogubila u svemu tome i da želi da izađe iz cele priče. Napravila je nepromišljene postupke i ovo su joj sada posledice. Pogotovo ona koja je godinama u javnosti – morala bi biti više oprezna sa kim ulazi u odnos. Ušla je u odnos sa dečkom koji joj se javio preko društvenih mreža, ne kapiram je malo tu. - govorio je Pečenica, pa ponovo potkačio Asmina:

- Asmin kao Asmin – ego ogroman. Mislim da mu rijaliti nije bio potreban, to sam mu i rekao na samom početku. Vidim da se nije snašao tu. Koliko god on bio dobar za rijaliti, za šou se potpuno pogubio negde i mislim da se više usredsredio na osvajanje Maje i pravljenje šou programa nego da dokaže ono zbog čega je ušao – kako on kaže, da dokaže istinu. Mislim da je Maja ušla u vezu sa njim više zbog Stanije, njoj u inat, nego što se ona zaljubila u njega.

Pečenica se osvrnuo i na ponašanje Aneli Ahmić:

- Aneli zna da plane, da uradi glupost. Sa njom sam se i raspravljao tamo oko tih stvari, ali je po meni vrlo iskrena. Nekada je ta iskrenost i košta. Verujem joj negde u sve priče koje je iznela. Mislim da je samo premorena od svega, ali da 95% priča istinu. Svakako sam uz nju jer vidim da se maksimalno daje da dokaže da je istina većina toga i deluje iskreno. Znam da je fenomenalna majka i da se zaista maksimalno daje u odgoju deteta. Koliko je prisutna, nekad nije, ali verovatno njena sestra ili mama imaju njenu saglasnost da vode računa o Nori, što se vidi iz priloženog, i da to jako lepo rade – čuvaju je i paze. Na Nori se vidi da je srećna devojčica i sa tetkama i sa bakom. Aneli je iskrena i prostodušna žena. Nekada je najgora po sebe, ali je isto tako dobar čovek. Mislim da nema prljavu dušu. Ima još dva i po, tri meseca, pa ćemo da vidimo kako će se odvijati stvari. - rekao je Pečenica.

