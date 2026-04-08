AKTUELNO

Domaći

NATAŠA KOJIĆ POKORILA LONDON! Tata Keba puca od ponosa: Iznenadila me je sa zlatnim odličjem oko vrata!

Izvor: Pink.rs/Kurir.rs

Nataša Kojić, koja profesionalno deluje između Los Anđelesa i Evrope, osvojila je Zlatnu nagradu za originalni saundtrak "Nebo" u kategoriji filmske i gejming muzike (Film/Game Music) na World Grand Prix International Music Contest 2026, međunarodnom takmičenju sa sedištem u Londonu.

Numera je komponovana i snimljena pre svega nekoliko meseci, a inspirisana je energijom između Natašina dva muzička doma - Srbije i Amerike. Pesma je prvi put uživo izvedena u MTS dvorani u kraćoj verziji na koncertu njenog oca Dragana Kojića Kebe i već se izdvaja među njenim drugim filmskim partiturama.

Foto: Instagram.com

Ovo priznanje dodatno potvrđuje njen status međunarodno aktivne umetnice, uz paralelnu karijeru kantautorke i izvođačice. Njena muzika se trenutno plasira u američkim televizijskim programima i filmovima, među kojima je i horor film "The Empty Man", studija 20th Century Fox, u muzičkom departmentu kompizota Kristofera Yanga, a ima i druge projekte u Americi. Nataša Kojić trenutno radi na animiranom filmu i dva kataloga kao i albumu gde će biti i pesama na maternjem jeziku.

Foto: Instagram.com

Keba je presrećan zbog ćerkinog uspeha.

Foto: Instagram.com

- Nagrada koju je Nataša osvojila na World Grand Prix International Music Contest potvrda je njenog talenta, ali i ozbiljnog rada i umetničke zrelosti. Posebno me raduje što je nagrađena muzika koja nosi emociju i priču, jer to je ono što publika najdublje oseća. Uverio sam se u to još na mom nedavnom solo koncertu kada je u kraćoj verziji uz klavir to i nagovestila. Nije mi pričala da je uopšte konkurisala, već me samo u nekom momentu iznenadila sa zlatnim odličjem oko vrata - rekao je ponosni tata Keba.

Autor: A.A.

#Dragan Kojić Keba

#London

#Nagrada

#Nataša Kojić

