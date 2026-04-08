OVO JE LUKS STAN SAŠE KOVAČEVIĆA U KOM ŽIVI SA TRUDNOM VERENICOM Vredi 500.000 evra, nalazi se na Novom Beogradi i ima KRALJEVSKO KUPATILO (FOTO)

Nije štedeo!
Pevač Saša Kovačević ima stan u luskuznom naselju u Beogradu u kojem već neko vreme živi sa partnerkom Zoranom Tasovac. Naime, Saša Kovačević pre nekoliko godina kupio je stan u elitnom kompleksu, a među poznatim komšijama su mu Novak Đoković, Filip Krajinović, Milica Todorović.
U luksuznom stanu, pevač živi sa Zoranom, sa kojom je u vezi šest godina, i njenom ćerkom Iskrom.
Njegov stan je uglavnom u beloj boji, a u njemu se nalaze najrazličitiji detalji. Pre nekoliko godina pevač je objavio snimak koji je nastao tokom novogodišnjih praznika.
Tada je svirao klavir, a mogao se videti i ukrašen stan.
U stanu postoji i studio, Sašina "kancelarija" kojoj poseban šarm daje beli klavir. A kupatilo je celo u mermeru.
Pevač najviše vremena tokom leta provodi na terasi na kojoj je garnitura, ali i prelep pogled, koji puca na Savu, novi most i „stari“ Beograd u daljini.
Autor: A.A.