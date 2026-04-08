PRAVA SAM 'BABA VANGA' Bojana Lazić stigla na snimanje nove emisije Pinkovih Zvezda: Ja vam garantujem... ZORICA SE VRAĆA, EVO I KADA! (FOTO+VIDEO)

Voditeljka Bojana Lazić stigla je na snimanje nove emisije najgledanijeg takmičenja Pinkove zvezde. Pred sam početak snimanja Bojana je otkrila sve o povratku Zorice Brunclik u žiri Pinkovih zvezda nakon zdravstenih problema koje je imala.

Kako je Pink.rs već pisao, Zorica Brunclik, posle teškog perioda i operacije, vraća se u Pinkove zvezde.

Da se jedna od naših najvećih muzičkih zvezda ponovo vraća u najgledanije muzičkog takmičenje na ovim prostorima, potvrdila nam je i voditeljka Bojana Lazić.

Najpre je prokometarisala da je prava "baba Vanga" i da je znala da je Zorica dobro i da će se vratiti.

Zorica nas sve vreme prati, pozdravlja. Ona će se vratiti, ja vam garantujem, pre duela - rekla je voditeljka.

Kako kaže, nada se da će to da bude za nepunih mesec dana.

Takođe ističe da će sigurno, kada bude dolazila, da je za nju napraviti specijalno iznenađenje.

Zorica je sve vreme mentor kandidatima, uz pomoć Kemiša - rekla je Bojana.

Zoricu je u žiriju u prethodnim emisijama menjao njen suprug Miroljub Aranđelović Kemiš ali je ona, kao što je Bojana i rekla, sve vreme bila u kontaktu sa svojim kandidatima i sugerisala im koje pesme da pevaju.

Autor: A.A.