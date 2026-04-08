Kosana je žena zmaj: Prvo pojavljivanje Aleksandra Sofornijevića nakon što je dobio ćerku, otkrio kako se oseća

Izvor: kurir, pink.rs

Virtuoz na harmonici Aleksandar Sofronijević postao je otac devojčice Tare.

Njegova supruga Kosana porodila se na Blagovesti, a Sofronijević je pojavio pred medijima povodom prvog solističkog koncerta Milančeta Radosavljevića. Muzičar je otkrio da se raznežio kada je prvi put video ugledao naslednicu.

- Osećam se fenomenalno. Ja sam presrećan. Celi dan sam plakao kome god sam javio. Kad sam došao kući i kad sam gledao fotografije, ja bih ovakav osećaj poželeo svima. Neverovatno je, ja sam presrećan. Prelepa je, nisam hteo da je pustim iz ruku. Kao da je prepoznala moj glas, otvorila je oči. Ja sam se istopio, kao jaje kad razbiješ na tiganj. Hvala Bogu, hvala Kosani, hvala svim ljudima koju su tamo uradili sve kako treba. Porođaj je prošao super, beba je prelepa. Neverovatan osećaj. Nisam prisustvovao porođaju, bio sam u blizini. Tako nešto lepo se desilo na Blagovestima, ja sam mogao da ne budem tu, da sviram, rekao je Sofronijević i dodao da jedve čeka da naslednicu i suprugu izvede iz porodilišta - rekao je

- Ja sam miran, srećan, jedva čekam da ih vidim, da ih izvedem, dodao je Sofra: "Kosana je zmaj, sve je dobro podnela".

Značenje imena

U tumačenju značenja imena Tara, a koje je poteklo od imena reke ili planine Tare, značenje je “preneseno” – “žena koja je lepa kao reka”; “žena koja je nemirnog duha”; “osoba koja je čvrsta kao stena”; “žena koja je jaka kao planina (u smislu ličnosti i karaktera)”.

Sa druge strane, a kako je već i napomenuto, u budizmu i hinduizmu je Tara – “žena koja je mudra i brižljiva”; “ona koja je dobar savetnik i koja oprašta grehe”; “ona koja voli sve ljude”; “ona koja sija kao zvezda”; “žena rođena pod srećnom zvezdom”; “žena koja ima nesebično i veliko srce kao samo nebesko prostranstvo”; “zvezda vodilja”; “Boginja”; “bezgrešna”.

Autor: N.B.

POVEZANE VESTI

Domaći

Sofra se oženio u 40. godini, a evo ko je lepa Kosana koja mu je rodila ćerkicu: Sprema doktorske studije i veoma je obrazovana!

Domaći

USPEŠNA DOKTORKA! Evo ko je Kosana, mlada dama kojoj se Sofra zakleo na VEČNU LJUBAV!

Domaći

UNIŠTENO PRIJATELJSTVO I KUMSTVO: U rodnom selu Mirko Kodić ima i svoj trg, a evo zašto je ON razočaran u harmonikaša: Za mene su neljudi!

Domaći

OGLASIO SE SOFRA NAKON ŠTO JE POSTAO TATA: Evo kako se osećaju mama i beba i ko je odabrao ime za naslednicu

Domaći

Šokiran koliko se sve promenilo: Čuveni harmonikaš progovorio o estradi, otkrio kako kolege reaguju na to kada im kaže da pravi HUMARNITARNI KONCERT

Domaći

ALEKSANDAR SOFRONIJEVIĆ POSTAO TATA: Kosana na svet donela devojčicu!