Desingerica stigao u skupocenoj limunzini na snimanje Pinkovih zvezda: Evo šta je radio u njoj dok je dolazio (VIDEO)

Reper Dragomir Despić, poznatiji kao Desingerica, pojavio se danas na snimanju još jedne epizode najgledanijeg muzičkog takmičenja "Pinkove Zvezde". On je na posao došao, ni manje ni više, nego u zlatnoj limuzini.

Inače, limuzina kojom ga je vozač dovezao u studio na snimanje košta paprenih 150.000 evra, a Desingerica ističe da tako voli da ga voze kada njega mrzi.

- Neću da imam sliku da izlazim, idem limunzinom zato što mi olakšava život. Ušao sam, prilegao, stao, jeo i došao da radim posao. Kad me mrzi da vozim i imam neke druge obaveze, ja tako.

Reper je prokomentarisao izjavu Đoleta Đoganija da mu je karijera u problemu zbog Jakova Joznovića.

- Imaš mesečne platforme, tu gde ljudi ne vide, a čuje, tu imaš rezultate. Imaš tu neke isplatice. Po tim rezultatima to nije tako. Nema tu da li traje ili ne traje. Mesečno imam rezultate na kojima mogu da zavide.

Desingerica je otkrio kada se Zorica vraća u žiri Pinkovih zvezda:

- Čuo sam da se Zorica vraća možda i ranije, biće dobro - kazao je on.

Autor: N.B.